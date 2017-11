Un tres de set històric... i esperat

Tot just quan s’acaba la temporada, els castellers d’Andorra han tornat a fer història. Va ser fa dos diumenges al barri la Sagrera de Barcelona, en una diada a la qual es van donar tots els condicionants per intentar provar un castell mai fet en actuacions, el tres de set, que van acabar completant amb èxit. Un altra barrera superada per a una colla que compta amb uns 140 membres i amb Xavi Martínez com a cap, qui té molta part de culpa d’haver aconseguit aquesta fita.



«I com no sabia que era impossible, ho va fer». Aquesta és la frase de whatsapp del president dels Castellers d’Andorra, Juli Peña. Això és el que va passar a la Sagrera. La colla tricolor ja veia que la fita era possible. Té assaig els dimarts i els divendres a l’escola de primària de Santa Coloma i als assajos ja construïen el tres de set sense gaire tremolor, els nens no tenien por, un gran indicador: «La frase del whatsapp és aplicable a Juan sin miedo. Si tens confiança, no tens por i és quan aconsegueixes coses que semblen impossibles», destaca Peña.

Han hagut de passar tres anys,prop de 75 actuacions i 200 castells per fer el tres de set. Peña encara recorda la primera actuació, a la Massana el 2014, amb dos pilons de quatre. La primera actuació sencera, però, va ser al març del 2015. «Un tres de sis, un quatre de sis i un tres de sis amb agulla. Estrenàvem uniformes i era un dia assenyalat, la Constitució d’Andorra».

Aquesta fita obre un nou horitzó: «A partir d’ara el repte és treballar més els castells de set. Tenim gent per continuar creixent, hi ha un equilibri d’integrants que venen amb freqüència». Calen, però, actuacions a les quals hi assisteixi molt públic. «Per això sempre hem de muntar coses per motivar i atraure la gent. Per nosaltres són part indispensable de l’espectacle», assenyala el president de la colla andorrana, molt actiu i satisfet de com estan anant les coses a nivell de gestió: «Encara ens falta un local propi per als assajos però cal que sigui de sostre alt i no és fàcil. Però de diners anem bé: el marxandatge ens funciona molt bé, tothom vol productes dels Castellers d’Andorra, sobretot mocadors, i cobrem les quotes de soci, bolos privats i una subvenció pública», diu satisfet un Peña que, això sí, va voler afegir: «I tots els calers, que costa molt guanyar-los, s’inverteixen en la colla».

La llàstima és que els Castellers d’Andorra tanquen la temporada aquest cap de setmana, ara que arriben al millor moment. Però és normal, tenint en compte com dissenyen la temporada: «Hi ha una primera part que la gent ve rovellada i temptegem la disposició de cadascú. Allà ja veus qui vindrà amb regularitat i ja marques uns objectius. A la segona part, passat l’estiu, és quan anem a totes. I ara estem en aquest punt». Ahir va ser l’última actuació a Andorra amb convidats d’Osona i on, tot i no poder fer un tres de set perquè tenien una persona lesionada, van fer figures més de composició com un cinc de sis o una torre de sis.