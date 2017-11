Baquiera Beret obre una setmana abans del previst

Uns 4.500 aficionats van estrenar aquest cap de setmana la temporada d’esquí a Baqueira Beret, que ha obert una setmana abans del que estava previst gràcies a les nevades i a les baixes temperatures que han propiciat una abundant producció de neu artificial. Els esquiadors van fer les primeres baixades per 30 quilòmetres de pistes a la zona de Baqueira amb gruixos de 20 a 50 centímetres i acompanyats pel bon temps. L’estació aranesa és la segona de Catalunya que posa en marxa les instal·lacions després que el dia 10 de novembre ho fes la de Masella, a la Cerdanya. Aquest és un dels inicis de temporada més primerencs dels últims anys. Ara l’objectiu és anar obrint cada vedada més pistes per poder tenir l’estació al màxim rendiment pel pont de la Puríssima.



El director comercial de Baqueira Beret, Javi Ubeira, es va mostrar molt satisfet de l’arrencada i va assegurar que «ens ha anat molt bé per començar a rodar les instal·lacions i que els clients comencin a tenir bones sensacions i ganes d’esquiar». Ubeira confia que l’avançament de l’obertura del complex serveixi per animar les reserves pel pont de Puríssima, ja que fins ara havien estat més aviat fluixes. En canvi, per l’època nadalenca i el febrer el volum de reserves és «molt bo». Si la meteorologia ho permet, Baqueira Beret tancarà la temporada el 8 d’abril i espera la visita d’uns 850.000 esquiadors, uns 42.000 més que la campanya passada.

Aquest cap de setmana l’estrena s’ha fet amb els preus dels forfets reduïts: 30 euros per a adults i 20 euros per a nens. L’objectiu més immediat és seguir fabricant neu per poder ampliar les pistes obertes a partir de dissabte que ve, 25 de novembre, quan les tarifes passaran a ser les previstes per a la temporada 2017-18, de 51,50 euros per adult i 34 euros l’infantil. Pel que fa a la resta d’estacions, Boí Taüll, Espot i Port Ainé preveuen iniciar la temporada l’1 de desembre, Tavascan el 4 de desembre i pel pont de la Puríssima ho farà Port del Comte.