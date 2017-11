Una rèplica del menhir per celebrar el taxi a la carta

Diumenge es va inaugurar al port del Cantó una rèplica de l’antic menhir per tal de commemorar els vint anys de la creació del servei de transport a la demanda entre Sort i la Seu d’Urgell, la primera línia pública de comunicació entre ambdues comarques. La reproducció s’ha fet amb una pedra extreta d’una tartera pròxima al lloc i s’ha col·locat al mateix lloc on hi havia hagut el megàlit, destruït per uns desconeguts a mitjan segle XX.

A l’acte hi van assistir els alcaldes dels tres municipis que convergeixen al port: Xavier Pedemonte, de Soriguera; Albert Marquet, de Montferrer i Castellbò; i Rosa Fàbrega, de les Valls d’Aguilar. També hi van estar presents Jesús Fierro, president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i Jordi Altieri, conseller del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, així com els conductors de la línia i veïns dels pobles del Cantó.

parlaments

Després del descobriment de la rèplica, els representants locals i comarcals van fer diversos parlaments i van donar pas a la lectura de fragments dels llibres Maleïda terbolina i Beneïda terbolina per part del seu autor, Josep Mitjana.

El 29 de novembre de 1997, el servei de transport a la demanda de Sort a la Seu d’Urgell realitzava el seu primer viatge. La iniciativa, impulsada pels consells comarcals de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà i finançada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, representava la creació de la primera línia de transport públic de viatgers entre totes dues comarques.

Inicialment, el servei operava dos dies a la setmana, dilluns i dissabte, amb un viatge d’anada i tornada al matí i un altre, també en ambdós sentits, a la tarda. A partir de l’any 2002, el doble servei va passar a ser diari, de dilluns a diumenge. Des d’aleshores, els vehicles que presten el servei han recorregut més d’1,3 milions de quilòmetres, mentre que han fet ús del servei un total de 48.092 viatgers.