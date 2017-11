Els arqueòlegs troben sis cossos a l’església de Santa Coloma

Després d’una setmana de feina, els arqueòlegs que treballen a la rasa que va quedar oberta a l’antic cementiri de l’església de Santa Coloma han localitzat els cossos de sis individus, tot i que hi podria haver restes d’altres persones, ja que «els cossos estan molt junts, el cementiri era molt petit i es va fer un ús extensiu del terreny durant diferents èpoques», va explicar ahir el director de l’empresa encarregada de la feina, ReGiraRocs, Gerard Remolins. Aquest ús de l’espai provoca que els cossos es trobin sovint «per capes», que indicarien que es van realitzar enterraments un a sobre de l’altre, amb anys de marge.



Durant la setmana passada i part d’aquesta, dos tècnics en arqueologia han estat netejant l’espai de la rasa i a partir d’aquesta setmana també hi col·laborarà una antropòloga contractada ad hoc «per determinar el sexe, l’edat i possibles patologies que poguessin ocasionar la mort», segons va detallar Remolins.



En la primera inspecció ocular realitzada pels arqueòlegs, es creu que entre dos i tres dels cossos correspondrien a infants i un d’ells seria un nadó. «No es pot saber del cert fins que no avanci l’anàlisi però ho diem per l’estatura», va assenyalar el director de ReGiraRocs. Així mateix, a primera vista, sembla que es pot reconèixer una persona d’edat adulta.

Datació

«Només amb l’exhumació i, a simple vista, no es pot saber a quina època van ser enterrats», va assegurar Remolins. «Pot ser que siguin de diferents èpoques pel tipus d’ús del cementiri que es va fer, és amb els trossos de fusta i el tipus de claus que podem tenir més informació sobre el període en què van ser enterrats, però hi ha cossos amb caixa i sense caixa», va explicar l’arqueòleg a càrrec de les feines, tot i que va insistir en la necessitat d’esperar els resultats científics. I és que les dates quedaran establertes amb certesa després de sotmetre mostres de la trobada a les proves de carboni 14 que es realitzaran als laboratoris que col·laboren habitualment amb ReGiraRocs, situats a Sevilla i als Estats Units. «Encara no sabem a quin dels dos enviarem les mostres de Santa Coloma», va concretar Remolins.

Com a dada curiosa i fet que podria ajudar a determinar la data d’enterrament de manera més fàcil, un dels cossos s’ha trobat acompanyat dels botons que portava la seva roba. El material amb el qual estiguin confeccionats aportarà llum al període de vida d’aquest individu.

Segons els protocols

Després que la manera com es van trobar els cossos, per casualitat i realitzant unes obres que sembla que no havien previst l’aparició dels cossos tot i travessar un cementiri, des de ReGiraRocs confirmen que les exhumacions s’estan fent «d’acord amb els protocols establerts juntament amb els tècnics de patrimoni del Govern».

L’empresa a càrrec dels treballs va rebre l’encàrrec de l’Executiu per a fer-se càrrec dels cossos trobats a l’agost i tot i que els treballs arqueològics haurien d’haver començat abans, faltaven alguns permisos que van obligar a començar les feines la setmana passada i no abans. El primer que va haver de fer l’empresa va ser netejar l’espai de feina, ja que «tot i que s’havia cobert, hi havia deixalles» urbanes.



Després va començar la recerca i la individualització del que es creia, en un primer moment, que havien de ser només quatre cossos, i no sis, com s’han trobat durant la setmana de feina.

Es preveu que les tasques in situ acabin durant aquesta setmana i que després passin a fer-se des del laboratori, ja sigui tant les anàlisis de l’antropòloga com la datació via prova del carboni 14.

La rasa per al ‘mapping’, l’origen del descobriment

Els cossos trobats a l’antic cementiri de l’Església de Santa Coloma van aparèixer per casualitat, mentre es cablejava l’edifici per permetre un mapping dels frescos sobre l’absis on hi havia els originals, és a dir per projectar virtualment les imatges de les obres sobre la paret de l’església. L’obertura de la rasa per fer passar els cables de fibra òptica i electricitat que havien de permetre la il·lusió òptica van travessar l’antic cementiri de l’església, i van fer aflorar un seguit de cossos, sense que s’hagués previst. Aquest fet va provocar moltes crítiques, fins i tot del Consell Assessor. Davant de l’aparició dels ossos, els treballs es van aturar i la rasa es va tapar fins ara.