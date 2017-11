Coincidència entre partits per millorar els recursos antiblanqueig

Tots els partits polítics amb representació al Consell General coincideixen en valorar molt positivament la superació de la cinquena ronda de l’informe Moneyval, realitzat per la unitat de lluita contra el blanqueig de capitals del Consell d’Europa.



Malgrat això, també tot l’arc parlamentari accepta i se suma a les recomanacions de l’organisme que apel·len a dotar de més recursos humans fitxes clau del sistema andorrà de la lluita antiblanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, com el sistema judicial, la Uifand o els duaners.



El primer a acceptar la crítica va ser el ministre de Finances, Jordi Cinca: «Les coses s’han de fer amb certa lògica i és evident que hi destinarem més recursos per millorar la manca de personal», va dir tot aclarint que les modificacions estructurals eren també necessàries i que aquestes ja s’han fet i «aprovat amb bona nota». Cinca també va destacar que la millora dels recursos humans no només s’aconsegueix amb més contratacions sinó també «cal que [els treballadors de l’Administració actuals] facin formacions contínues per consolidar i renovar els coneixements, ja que la capacitat de les organitzacions criminals internacionals també es modernitza», va recordar el ministre.



La consellera liberal Judith Pallarès va considerar que «hi ha un projecte de despesa elevada per dotar de més recursos a la batllia», fent al·lusió al projecte de la nova seu de la justícia. També va opinar que «no cal estressar-se» perquè Andorra ha demostrat que és capaç d’adaptar-se als estàndards ràpidament.



Des del PS, el conseller general Gerard Alís va ser el més crític amb la política de contractació pública tot i felicitar-se dels resultats generals de l’informe. «El que posen de manifest aquestes recomanacions del Moneyval és que no es pot admetre l’aprimament de l’Administració com se suggereix des del Govern. Hem de tenir més mitjans humans», va considerar Alís.



El conseller general per DA, Marc Ballestà, va opinar que si «altres anys la feina més visible ha sigut a través de la normativa, al voltant del marc legal, ara queda pendent aplicar més recursos sobre les modificacions que ja s’han fet, sobretot especialitzats. Els pressupostos del 2018 ja inclouen més recursos per la Policia i la Batllia», va assenyalar.



Per part d’SDP, el conseller general Víctor Naudi va reconèixer que «hi ha una part positiva» però va apuntar que «els mitjans de la Uifand no s’estan potenciant, ja vam esmenar els pressupostos de l’any passat dient que mancaven recursos. Hi ha molta rotació de personal i això és un problema. Hem fet avenços en la supervisió del sistema bancari però cal consolidar-los».