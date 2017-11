Malpartida aposta per crear ponts de coneixement literari

La revista Cuadernos Hispanoamericanos es va presentar en societat ahir a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra. Una de les dues revistes més antigues de la llengua espanyola, ja té més de 800 números publicats, pretén ser un pont cultural entre la diversitat cultural de tots els països amb gran presència de la llengua castellana. Segons va explicar el director actual de la revista, Juan Malpartida, la voluntat de donar a conèixer la revista és per intentar «expressar la possible projecció de la literatura andorrana i la cultura del país dels Pirineus cap a l’espai panamericà, ja que és un camp fèrtil i molt favorable».

En aquest sentit, Malpartida va ressaltar que aquest primer contacte ha de ser l’inici del diàleg i del contacte perquè el món hispanoamericà es pugui interessar i pugui conèixer que és el que es produeix a Andorra per poder vehicular la producció a l’Amèrica Llatina. «Els iberoamericans som aquells que ens emocionem i podem llegir com a propi Tirant lo Blanc i El Quijote», va expressar l’ambaixador d’Espanya al Principat, Manuel Montobbio.

La presentació arriba en el moment que Andorra està defensat la candidatura per acollir la Cimera Iberoamericana 2020. “És una manera de recolzar la candidatura d’Andorra, que esperem que pugui tirar endavant”, ha dit Malpartida. La conferència s’ha emmarcat dins del cicle Diàlegs Iberoamericans a Andorra.