La fiscal vol 4 anys de presó pel violador d’una dona amb trastorn

La fiscal va demanar ahir al Tribunal de Corts que condemni amb quatre anys de presó, part d’ells ferms, un home que presumptament va violar una dona que tenia un trastorn de personalitat, una altre de dependència (que depèn de les persones), un retard mental (que sembla més petita de l’edat que té) i anorèxia. Per això, se’l jutja per un delicte major d’accés carnal a una persona incapaç de posar resistència i amb un abús de la seva incapacitat.



Els fets van transcórrer el 13 de novembre del 2010, quan la víctima i l’acusat es van trobar en una discoteca a Andorra la Vella. Segons el relat de la víctima –que va ser a porta tancada però el va donar a conèixer el ministeri fiscal– els dos ja es coneixien d’abans. Era el segon cop que es trobaven. La primera vegada, l’home, adduint que estava begut, va anar a dormir a casa de la jove on també hi havia un amic d’ella, tots dos usuaris de l’Escola Nostra Senyora de Meritxell.

La segona vegada l’home va tornar-li a dir a la dona que havia begut molt i si podia dormi a la casa d’ella. «La noia va creure que podia confiar amb ell perquè ja el coneixia», va explicar la fiscal. Un cop van arribar a casa, l’acusat va anar al llit a dormir i ella es va quedar mirant la televisió. Quan es va cansar, va anar a dormir al llit. Llavors, l’home li va intentar baixar les mitges, ella li va dir que no volia tenir sexe i se les va tornar a pujar. Així successives vegades. Finalment, la noia li va donar l’esquena i es va posar de cara a la paret amb la intenció de dormir. Va ser en aquest moment quan l’acusat li hauria baixat les mitges i l’hauria penetrat contra la seva voluntat. Després d’això la noia el va fer fora de casa.



L’home va al·legar ahir durant el judici que no se’n recorda de res. Ara bé, segons va explicar un guàrdia civil en la vista, que va realitzar un estudi sobre les restes biològiques, a les calcetes de la víctima hi havia residus de semen i al llençol del llit fluxos dels dos units, una prova que haurien mantingut relacions sexuals.

L’acusat al·lega que havia consumit alcohol i que no recorda res del que va passar aquella nit ni l’endemà

La defensa va argumentar que l’home en cap moment podia saber que la dona no volia tenir relacions sexuals, ja que es va estirar al llit amb ell i es va posar en una posició que podia comportar una «confusió» sobre si volia o no mantenir relacions.

Un psicòleg que tracta a la víctima des del 1999 va explicar que la dona pateix un trastorn de dependència que li costa gestionar les situacions de conflicte i que pot arribar a fer coses per quedar bé.



L’acusat, en la seva declaració, va assegurar que no se’n recorda de res del que va passar aquella nit ni els dies posteriors. Ni tan sols se’n recordava on s’havia llevat. De fet, va dir que tampoc sabia el que havia fet aquell estiu. Per aquest motiu, el president del Tribunal de Corts va proposar que es suspengués el judici i es fes un informe mèdic de l’acusat per veure si aquesta «amnèsia global» corresponia a algun trastorn. La defensa, però, es va oposar i la vista va continuar. El ministeri fiscal va entendre que l’home s’havia agafat el seu dret de no declarar.



Reacció

La mare i un dels amics de la víctima van exposar que la noia no havia tornat a ser la mateixa des d’aquell dia i que ja no era la dona alegra d’abans, que s’havia tancat. «Ja no surt de casa sola, va de casa a la feina», va afirmar la mare. La noia, actualment, viu en un pis tutelat sola i la mare és qui l’ajuda a fer les coses. També va relatar que després d’aquest episodi, la seva filla no havia tornat a mantenir relacions sexuals amb cap home.



La defensa va fonamentar bona part del seu argument en què la noia no havia patit cap tipus de trastorn arran de la violació, per tal de posar en dubte que s’hagués comès. De fet, els tres pèrits mèdics i psicològics van explicar que no havia tingut cap estrès post-traumàtic, però també van ressaltar que això podia venir pels trastorns que ja té la víctima en si i que no és capaç d’explicar els seus sentiments.



Malgrat això, durant la seva declaració la víctima sí que es va posar a plorar i va mostrar signes de trauma.

En un punt del seu informe, el lletrat va apel·lar que inclòs la víctima havia sortit de festa després de la violació. Quan la defensa li va preguntar a la noia com era possible que sortís després d’un agressió, la víctima li va respondre: «Cada un enfronta les seves situacions a la seva manera». Un cop acabat el judici, la mare va explicar que havia sortit amb ella una nit, però mai ho havia fet sola.



A més, el lletrat va assenyalar que la denúncia a la Policia es va posar sis dies després del presumpte abús i que la dona ni tan sols volia tramitar-la, que va ser la mare que li va dir que ho fes. Efectivament, la mare va dir ahir que la seva filla li va relatar els fets dies després de l’agressió i li va dir que ho havia de denunciar a la Policia, per la qual cosa van anar les dues juntes a tramitar la demanda.



La defensa va entendre que tant per l’actuació de la víctima el dia de la suposada agressió i posterior, no existeixen indicis per afirmar que es va cometre una violació. Per això, va demanar la lliure absolució del seu client i va exigir que es destrueixin les proves biològiques perquè no quedi constància que l’home ha estat processat. A més, va posar en relleu que el seu client només tenia antecedents penals per haver conduït begut i que després del suposat abús havia deixat de sortir a la nit.

A banda de la presó, el ministeri fiscal també va reclamar que l’home no es pugui apropar a la dona per un període de cinc anys, així com una indemnització de 6.000 euros a la víctima pel prejudici moral que li va causar la suposada violació. Al final de la vista, l’acusat va dir que ell no hauria mantingut relacions sexuals amb una persona que no ho vol.