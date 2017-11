La Policia deté un noi que va agredir l’exparella al mig del carrer

La Policia va detenir el dissabte un jove, un resident de 19 anys, que va agredir a la seva exparella enmig del carrer, segons el balanç de detencions setmanal. Els dos nois van tenir una discussió enmig del carrer i el jove li va acabar donant un cop a la cara. Arran d’això, la noia va acabar amb el pòmul dret vermell. Per això, els agents el van arrestar com el presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic.



D’altra banda, fa una setmana uns policies també van arrestar un jove resident de 22 anys al Pas de la Casa per, suposadament, cometre un delicte contra la integritat física i moral. Els fets es remunten a la nit abans, quan el jove es va barallar a cops de puny amb un altre home en un portal d’un immoble de la localitat encampadana. Els dos implicats es coneixien abans.



A més, dilluns passat, la Policia va enxampar en un control rutinari un resident, de 23 anys, que volia entrar al Principat amb 107,4 grams de marihuana per la frontera del riu Runer, on accedia amb autobús. També en aquesta frontera, es va detenir un resident de 30 anys, que volia entrar al país en taxi i amb 1,6 grams de cocaïna; així com un no resident, de 27 anys, que portava 0,7 grams speed, 2,1 grams d’haixix i 2,1 grams de marihuana.



A banda d’això, es va arrestar una dona resident de 25 anys com a presumpta autora dels delictes d’estafa, creació de document inautèntic i d’usurpació d’identitat. Entre el mes d’agost i octubre, la dona hauria fet 11 reintegraments falsos per un valor de 12.600 euros.

Finalment, es va detenir al llarg de la setmana 12 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol.