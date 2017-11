El TS veu inconstitucionalitat en la Llei d’agents de circulació

El conflicte entre els agents de circulació i el Comú d’Escaldes-Engordany en relació a la mútua que permet cobrir la retribució íntegra del salari en cas de baixa per accident laboral torna al Tribunal Constitucional (TC). El Tribunal Superior va obrir una qüestió d’inconstitucionalitat perquè es determini si l’article 36 de la Llei dels agents de circulació comunals, que permet la creació d’aquest sistema de cotització complementària, vulnera o no tres drets previstos a la Constitució com són el de llibertat d’associació, ja que se’ls obliga a afiliar-se a una mútua; el principi de no discriminació, tenint en compte que se’ls obliga a tenir una càrrega financera; i el dret a la salut.



A finals de l’any passat el TC ja va emetre una sentència que revocava les sentències prèvies establides per la Batllia i el Tribunal Superior tot i que, tal com va remarcar ahir la cònsol major, Trini Marín, reconeixia que el comú havia aplicat bé la llei. Després de l’aute del Superior de fa dues setmanes, ara el TC haurà de determinar si la llei és contrària o no a la Constitució, ja que el TS no pot anul·lar una ordinació comunal si la norma de la qual deriva es manté en vigor.



Mentrestant, Marín va assegurar que la mútua, gestionada pel comú, continua en marxa, i que tots els agents hi aporten un 1,5% del salari. A més, va avançar que quan arribin a un cert topall les aportacions s’aniran reduint progressivament. El comú queda «a l’espera dels esdeveniments», i Marín va admetre que si la mútua ha de desaparèixer «es retornaran els diners». De la seva banda, el conseller de l’oposició liberal, Marc Magallón, va afegir que si una llei aprovada no és constitucional, caldrà que els legisladors solucionin la qüestió, segons va informar l’ANA.

Caldea ha rebut cinc ofertes per fer el Casino

33 Cinc dels nou grups empresarials que s’han presentat al concurs per obtenir la llicència del casino han escollit Caldea com una de les ubicacions. Es tracta de la sala que ja es va habilitar sota de l’espai Inúu per a un futur casino quan es van fer les obres d’ampliació del complex. Ho va avançar ahir la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, que també va afegir que hi ha com a mínim dos projectes més que pretenen ubicar el casino també a la parròquia, en aquest cas en un edifici de nova construcció al Clot d’Emprivat. El cònsol menor, Marc Calvet, va recordar que es va fer una modificació del POUP que preveu que es puguin edificar immobles de fins a vint plantes, però que aquesta mesura no s’ha fet pensant en el futur casino. Sobre aquests dos projectes de nova construcció, Calvet va dir que és difícil determinar si s’ajusten el 100% als requisits de construcció.