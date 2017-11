Els joves andorrans, menys preocupats que a la resta del món

El comitè andorrà de l’Unicef va difondre ahir una enquesta amb motiu del Dia internacional dels drets dels infants de la qual se’n desprèn, entre d’altres, que els joves andorrans entre 15 i 17 anys estan menys preocupats per les amenaces globals que els seus coetanis d’arreu del món.

La iniciativa s’emmarca en una estratègia global de l’Unicef per denunciar que la veu dels infants i adolescents no s’escolta prou al món. Temes com la fam, el terrorisme o l’accés a una educació pública i de qualitat preocupen els joves d’arreu del globus més que als del Principat, quan es comparen els resultats de l’enquesta realitzada a 14 països dels cinc continents per part de les oficines centrals de l’Unicef i l’efectuada pel comitè local.

País tranquil

La directora d’Unicef a Andorra, Marta Alberch, va considerar respecte dels resultats: «És normal per viure en un país tranquil i sense conflictes. No és preocupant que els nostres joves no s’inquietin tant per temes com guerres o refugiats, perquè no en tenim i si n’acabem acollint arribaran emparats per una llei garantista que no els farà patir».

No se senten escoltats

Contràriament a la preocupació pels grans temes que afecten la humanitat avui en dia, els joves andorrans coincideixen amb els de la resta de països a l’hora de no sentir les seves opinions apreciades pels governants. Si el 85% dels enquestats al principat pensen que la seva família escolta les seves idees, el percentatge baixa fins al 21% quan consideren l’apreciació de la seva opinió per part del Govern.



La mitjana global és del 34%, és a dir, des de la visió dels afectats, l’Executiu els ignora tres punts percentuals més que la resta. Alberch va explicar ahir sobre aquest punt: «No se senten tinguts en compte, els adults tendim a pensar que és millor que nosaltres pensem per ells. Aquest és un aspecte que els polítics andorrans han de treballar per demostrar que els tenen en compte».

Consum de notícies i dispositius

Segons l’enquesta, a Andorra els joves s’informen, sobretot, a través de les xarxes socials (64%) i de la televisió (59%). A nivell global, la darrera segueix guanyant amb un 95% de joves que s’informen a través d’aquest mitjà. El consum de ràdio (10%), diaris (14%) i revistes (3%) són més residuals. Pel que fa a l’ús de dispositius electrònics, l’smartphone guanya amb avantatge tant a Andorra com a la resta del món (61% i 75%, respectivament). El segueixen l’ordinador portàtil i el de taula, segons l’enquesta, contràriament al que pugui semblar l’entrada amb força de les tauletes a les cases.

Només un 21% dels joves del país considera que el Govern està disposat a escoltar les seves opinions



La lectura de llibres en temps d’oci surt molt malparada a Andorra. Només un 10% dels enquestats diu que llegeix fora de l’escola, versus un 51% a l’enquesta global.

Des de la direcció del comitè andorrà de l’Unicef, Alberch va insistir a recordar que l’enquesta global s’ha fet entre joves de 9 a 18 anys i a Andorra només entre persones de 15 a 17 anys. «Potser caldria una segona fase per copsar la problemàtica dels joves a Andorra», va dir la directora, per apropar-la als problemes quotidians dels joves del Principat.