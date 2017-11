Empoderament dels infants i adolescents

Són conscients els infants dels drets que tenen? Sovint, als països desenvolupats, els més imprescindibles estan coberts però, què passa amb els que no són claus per a la supervivència però poden determinar en bona mesura aquests membres de la societat encara en formació?

Per parlar de tot això, ahir amb motiu del Dia internacional dels drets dels infants, la Biblioteca Comunal d’Encamp va organitzar la lectura per part d’infants i adolescents d’articles de la Convenció dels drets de l’infant, triats per ells mateixos.



«Descobrir quins drets tenim, valorar-los, impulsar-los i intentar fer una escola més amigable per a tothom», va destacar com a punt fort de la iniciativa un jove participant. Mentre que una altra de les noies presents a l’activitat mostrava certa sorpresa en descobrir que «tant adults com infants tenim els mateixos drets i s’han de respectar».

A la feina

Caldea i Andorra Telecom van acollir els fills dels seus treballadors com a part de la iniciativa d’Unicef per donar veu als infants. A Caldea, van demanar que l’empresa protegeixi més el media ambient, mentre que a la parapública van parlar de com utilitzen internet i van haver de fer front a preguntes com «Què faries un dia sense xarxa?». H