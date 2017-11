El riu Arieja, com un abocador

Una veïna del Pas de la Casa lamenta que els turistes llencen brossa com capses de cartó o bosses. «Venen els turistes i quan marxen tiren la brutícia al riu», assegura la dona, que va voler mantenir en l’anonimat.



La veïna, que es mostra visiblement indignada, va realitzar aquest cap de setmana unes fotografies de l’Arieja, en les quals es veuen diverses capses flotant pel fluvial. «No ho entenc, això no és normal», exposa. La veïna de la localitat encampadana relata que quan es fon la neu, surten escombraries a la muntanya i el riu que han llençat els turistes durant la temporada d’esquí. Però més enllà de ser una cosa estacional, manifesta que és una situació que es perllonga tot l’any com ho demostra el fet que el riu estigui brut, just abans de l’inici de la campanya d’esquí.

Torres manifesta que s’ha de conscienciar els turistes perquè no embrutin l’entorn



També explica que aquesta cap de setmana, en el seu carrer, va trobar diverses burilles de cigarretes amuntegades. «Això és gent que ha buidat els cendres dels seus vehicles al mig del carrer», assegura, i afegeix: «Ni el riu ni el carrer són contenidors de la brossa».

Neteja un cop per setmana

Per la seva part, el cònsol d’Encamp, Jordi Torres, va ressaltar ahir que hi ha una empresa contractada que es dedica a fer la neteja del Pas de la Casa. Normalment, el cap de setmana es concentren a la part del centre del poble, perquè és on arriben més turistes, mentre que entre setmana es treballa a les zones més allunyades. Ara bé, va afirmar que el riu també es neteja mínim un cop a la setmana. «Probablement, si les fotografies són del cap de setmana, no havia passat encara el servei de neteja», va matisar el cònsol.



Després de veure les imatges, Torres va indicar que ho han posat en coneixement d’aquesta situació a l’empresa que s’encarrega de la neteja i que, avui mateix, treuran la brossa del riu.



La veïna del Pas de la Casa va assenyalar que no és només una qüestió de netejar, sinó que també es tracta de conscienciar els turistes perquè no es produeixin aquestes situacions. «No és només de netejar, sinó també prevenir», va puntualitzar la veïna. En aquest context, proposa que les mateixes agències de touroperació alertin els seus clients que no es pot tenir aquesta actitud.

Per la seva part, Torres es mostra en la mateixa línia i diu que «falta conscienciar més els turistes». Així i tot, exposa que cada any es dona tríptics informatius als visitants, en el qual es fa un seguit de recomanacions com que no poden llençar les escombraries ni a l’entorn urbà ni natural. «Quan fem la presentació de la campanya, els hi diem que han de ser respectuosos amb el medi ambient», emfatitza el cònsol.