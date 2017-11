La millora en aspectes defensius a casa es tradueix en victòries

Si alguna cosa està caracteritzant al BC MoraBanc Andorra en els darrers partits és la solidesa defensiva. I quan l’equip està bé al darrera, les victòries han arribat. És un exemple les quatre que suma a la Lliga Endesa, totes a casa, rebaixant mitjanes respecte a les que té en el general de la competició.



Darrerament l’entrenador, Joan Peñarroya, no es cansa de repetir i subratllar que quan davant no estàs fi i els percentatges no són els desitjats, la bona tasca defensiva és la que et pot portar a l’èxit. I el MoraBanc ho està aconseguint a través d’aquesta línia, quan en temps anteriors es caracteritzava més ofensivament i fent que els marcadors fossin elevats, tant el propi com el del rival. En els nou partits que porta jugats aquesta campanya a l’ACB, el conjunt andorrà rep una mitjana de 80 punts per duel, convertint-lo en la desena millor defensa, mentre que té el setè atac més destacat, amb 81’78 per matx. Unes xifres molt similars en el vessant ofensiu i defensiu.



Però aquests números baixen de forma evident quan l’equip guanya, el que comporta que aquesta intensitat defensiva que destaca Peñarroya aporta quelcom de cara a obtenir el triomf. En les quatre jornades on va aconseguir imposar-se, el promig de punts rebuts els rebaixa a 63, un canvi significatiu. A la primera victòria de la temporada, contra l’Herbalife Gran Canària, el rival anotava 76 punts. En la segona va ser on va obtenir el marcador més baix, superant a l’Iberostar Tenerife i rebent només 48. Al Reial Betis Energía Plus el va superar percebent 68, mentre que en van ser 60 diumenge passat contra l’Unicaja.

El MoraBanc rep una mitjana de 80 punts per enfrontament, però quan guanya el promig es redueix a 63

En canvi, les derrotes es produeixen amb marcadors elevats, on la solidesa defensiva buscada no es va trobar sobre les mateixes característiques. Contra el Divina Seguros Joventut van ser 103 els punts en contra, tenint en compte que es van produir dues pròrrogues a Badalona. A l’estrena de la Lliga Endesa el Reial Madrid li va endossar 94, i el Montakit Fuenlabrada 95, amb una pròrroga. L’UCAM Múrcia en va fer 81 i el Tecnyconta Saragossa 95. Quan l’equip perd, en cinc partits, la mitjana s’eleva ostensiblement, arribant als 93’6 punts.



Quan no hi ha encert, cal ser intens al darrera. I sobretot si els percentatges en el llançament no són elevats. Com passa. El MoraBanc és el segon pitjor conjunt de la competició a l’hora de tirar de dos, amb un encert només del 46’93%. Només el Múrcia presenta pitjors números, amb un 46’38%. En els tirs lliures tampoc està massa millor, sent el quart per la cua. Encistella el 71’72% dels llançaments que fa. On es troba millor respecte a la resta és amb els triples, amb un 35’38%, que li reporta ser el vuitè millor de la categoria.



Respecte a temporades anteriors, la mitjana actual és la segona millor en aquesta etapa del club a l’ACB. Aquests 80 punts en contra només són rebaixats en la campanya del retorn, la 14-15, on va concloure la fase regular amb 76’91. A la 15-16 va ser de 83’15 i a la 16-17 de 83’97, sent en aquests dos últims casos el quart pitjor conjunt en facetes defensives. En atac, la mitjana actual de 81’78 per enfrontament és el millor de les darreres campanyes. El curs passat va anotar 81,59, l’anterior 80,71 i el primer a la Lliga Endesa 74,97.

A Europa també passa

A l’EuroCup el MoraBanc compta amb un balanç de cinc derrotes i només un triomf. La mitjana de punts que rep és de 82,33. Només la del Fiat Torí és pitjor, de 86,5. Tot i així els italians es troben quarts, una posició per sobre els andorrans, amb dues victòries més. En l’únic partit que porta guanyat a Europa, davant el Levallois Metropolitans, només va rebre 61, rebaixant significativament la mitjana.

Posposada l’aprovació de comptes i del pressupost de l’ACB

L’ACB celebrava ahir una assemblea general amb caràcter ordinari i extraordinari amb diferents temes a tractar sobre la taula, però els més importants que hi havia a l’ordre del dia van quedar posposats per a la pròxima que se celebri.



Francisco Roca, president de l’ACB, finalitza el seu mandat demà per decisió pròpia i per aquests motiu va ser condecorat per part dels clubs de la competició amb l’insignia d’or i brillants de l’estament en agraïment als tres anys i mig que ha estat al capdavant de l’organisme. La seva substitució està en marxa i la comissió que s’encarrega de definir com es realitzarà la transició i de dirigent va informar que continua avançant en el procés de selecció extern que està realitzant. A l’espera de definir-se, les entitats deleguen les funcions en Esther Queraltó, secretària general de l’ACB; i en Gerard Freixa, director financer i d’esdeveniments de l’associació.



Els diferents punts econòmics que s’havien d’aprovar queden posposats per a la propera assemblea, ja que la comissió encarregada encara no té els informes enllestits. Queden per a una pròxima data el debat sobre el resultat econòmic de la temporada 2016-2017 i el pressupost per a la 17-18 fins a la conclusió de l’anàlisi financer i organitzatiu de la companyia, que s’està realitzant actualment amb la fita d’establir una proposta d’objectius estratègics a curt, mig i llarg termini. H