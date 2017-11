El NIU s’apunta a la moda de les Demo Day amb nou projectes

La Demo Day és una de les modes més potents en el món de l’emprenedoria.Es tracta d’una mena d’esdeveniment privat, al qual els ideòlegs d’startups que han participat al programa d’acceleració presenten els seus projectes a inversors privats i fons d’inversió. Andorra Telecom ha agafat aquest model de (futur) negoci per aplicar-lo al NIU, la primera incubadora i acceleradora d’empreses que existeix Andorra i que és propietat de la parapública.

Quatre de les empreses amb les quals ha desenvolupat un projecte han format part d’una Demo Day a la qual han participat cinc startups més que no han estat madurades al niu i que, de fet, són estrangeres tot i que amb algun vincle amb el Principat. Andorra Telecom els ha portat a l’hotel Art –el centre de la reunió– una cinquantena d’inversors.

‘Tú sí que vales’

La metodologia és ben curiosa: els emprenedors tenen cinc minuts de rellotge per exposar el seu projecte i els inversors tenen cinc minuts més per fer preguntes. El temps just i necessari per arribar a una entesa, en una fórmula estandarditzada arreu del món. Això sí:«És molt important tenir una bona comunicació», va destacar ahir el el director general de la parapública, Jordi Nadal . Una cosa similar al programa televisiu d’entreteniment Tú sí que vales, al qual els concursants havien de demostrar en un curt espai de temps l’art o habilitat que portaven a dins i que havia de convèncer un jurat i el públic.

Acte seguit, si hi ha feeling, s’habilita una altra sala per contactar els inversors interessats amb els starts up en privat, «de dos en dos com a màxim», puntualitza Nadal, per poder debatre o explicar amb més detall el projecte en qüestió.

Sembla, doncs, molt poc temps per parlar d’un concepte que s’ha pogut anar madurant durant setmanes o mesos i que, de fet, fins arribar a una Demo Day també ha passat un filtre previ, com ha fet Andorra Telecom fins quedar-se amb els nous projectes que ahir van tenir ocasió de trobar finançament.

Nadal té clar que vista la bona resposta en aquesta primera edició, tant d’inversors com d’emprenedors, «hi haurà una segona», tot i que no es va atrevir a assegurar-ho al 100%. Amb tot, va recordar que la majoria dels projectes, «poden trigar setmanes o mesos a tancar-se». No és res immediat. «Els emprenedors, moltes vegades han de continuar madurant el projecte a demanda dels inversors», va concretar.

Les nou empreses

Les nou empreses són tecnològiques i vinculades a aplicacions. Una es diu Aparkand, un sistema que automatitza i centralitza el pagament dels aparcaments i que permet trobar lloc per estacionar i pagar de manera senzilla; també hi ha l’app Rocket Center, un centre d’alt rendiment de temàtica gamer; e-Beat, un servei de telediagnòstic de cardiologia; Telcap, una eina per a operadors de telecomuncacions que monitoritza la capacitat de les xarxes; Nima World, que evoluciona el zoo actual creant atraccions a mida amb un simulador de submarí per navegar virtualment per les profunditats del mar; Wegarage, que permet llogar espai privats com aparcaments en horaris de no ús; be wavee, una xarxa social per a esportistes d’elit o celebrities; justlooking, on els establiments poden mostrar els seus productes; i Go-popup, que permet llogar espais temporals.