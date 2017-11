El Govern destina 3,5 milions anuals a proves esportives

Les condicions naturals i sociopolítiques d’Andorra han fet que cada vegada siguin més els organitzadors d’esdeveniments esportius que es fixen en el país, que aspira a ser un referent internacional en l’organització de competicions professionals d’àmbit mundial. En una entrevista amb Efe i reproduïda per l’agència ANA, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va detallar que s’ha posat el focus en dues disciplines: l’esquí alpí a l’hivern i la bicicleta tot terreny (BTT) a l’estiu, sense oblidar altres esports que també estan guanyant adeptes sense fre com és el cas de l’esquí de muntanya.

El ministre parlarà d’aquesta qüestió al Fòrum Pirineus de demà passat a Sant Julià de Lòria. Hi ha debat al respecte, ja que segons va assegurar Camp, la inversió anual del Govern a dia d’avui en cites esportives és d’uns 3,5 milions d’euros anuals, xifra especialment rellevant si es té en compte que el pressupost anual de l’empresa pública que es dedica a la promoció del turisme, AndorraTurisme, ronda els 17.

«Hi ha un efecte taca d’oli: com més esdeveniments celebrem, més propostes del sector privat ens arriben. No obstant això, nosaltres usem unes ràtios molt exigents per decidir si invertim, i només ho fem si el retorn multiplica per 3 o 4 els diners que aportem», va recalcar el ministre, que va afirmar que en algunes ocasions el retorn econòmic s’ha arribat a multiplicar «per deu».

Les visites reals també compten

Més enllà de l’impacte en l’economia, l’altre gran aspecte que es té en compte a l’hora d’invertir és l’audiència i la notorietat que proporciona al país la cita que se celebri i el potencial de traduir aquesta publicitat en visites reals.

Per garantir que totes aquestes competicions no perjudiquen el medi ambient, a partir del 2019 totes les cites esportives patrocinades per Andorra Turisme hauran de compensar les seves emissions de CO2, amb la compra de crèdits de carboni a entitats que impulsen accions per reduir la contaminació.

Camp va assenyalar que les principals bases que juga el Principat a l’hora d’atreure els organitzadors de competicions són la concentració i la qualitat de l’oferta esportiva i d’oci, que fa que es pugui dormir, anar a comprar i entrenar en un radi no superior als 30 quilòmetres.

En el cas dels esportistes professionals, el gran atractiu és l’altitud del país –amb cota mínima de 840 metres i cota màxima de 2.942 metres–, que permet extreure un major rendiment físic als entrenaments.

Grandvalira, el nou model

El ministre ha apuntat que en l’àmbit en el qual hi ha més recorregut fet és en el de l’esquí alpí. De fet, Grandvalira acollirà el 2019 les finals de la Copa del Món d’aquesta disciplina, que suposaran el major esdeveniment esportiu de la història d’Andorra. «L’objectiu és seguir en aquesta línia i aconseguir més competicions d’aquesta envergadura. Això ens permetria estar al nivell d’altres emplaçaments de referència com els Alps», va destacar sobre el futur de la línia estratègica a seguir.