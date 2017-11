Música des del crit de la natura

Més de 1.700 joves participaran a la cinquena edició del Festival de música cristiana Canòlich Music, que se celebra aquest divendres i dissabte al recinte firal de Sant Julià de Lòria. Els assistents provindran d’Andorra i de diferents punts de Catalunya, València i Madrid. Durant les dues jornades compartiran concerts, tallers de reflexió i testimoni i pregària, com ha recordat el Bisbat d’Urgell, organitzador de l’esdeveniment.

L’acte central del festival, que compta amb el suport del Comú de Sant Julià de Lòria, serà la multitudinària celebració eucarística amb música gospel que tindrà lloc el dissabte a les set de la tarda. La missa serà oberta a tothom i es retransmetrà en directe via streaming a través de Facebook i de la pàgina web del Bisbat d’Urgell i la d’Andorra Televisió, a través dels canals Lòria TV i de Pirineus Televisió, i també a la ràdio per tota Catalunya a través de Ràdio Estel.

El Canòlich Music compta amb uns 90 voluntaris del Principat d’Andorra i dels grups de pastoral jove de la diòcesi d’Urgell, organitzats per una comissió que ha estat preparant l’activitat al llarg dels últims mesos i dirigida pels delegats de Joventut i Ensenyament de la diòcesi d’Urgell, Lluís Plana i mossèn Josep Chisvert, respectivament.

El programa d’activitats del Canòlich Music començarà divendres a les nou del vespre, amb els primers concerts i s’allargarà fins al dissabte a la nit amb més música. Durant els dos dies hi haurà pregàries, tallers de testimoniatge musical amb els artistes convidats, activitats de solidaritat, la missa central i el concurs per a joves valors musicals, en el qual participaran unes 30 formacions de nois i noies, i que enguany té com a lema La vida és pels altres.

Els artistes convidats són el grup britànic LZ7, el DJ Andy Hunter, SAL150, Assisi, Àlvaro Fraile i el grup Gospel Viu, format per més de 70 veus que animaran la celebració eucarística, a més del grup andorrà One i els guanyadors d’anteriors edicions del concurs per a joves valors musicals del Canòlich Music, com Artista Convidat i Infínitum.

LZ7 és un dels grups més esperats: es tracta d’una formació cristiana de rap i de ball, originària de Manchester, que fa cinc anys va arribar al dotzè lloc de les llistes d’èxits britàniques amb un tema composat en col·laboració amb Matt Redman, 27 milions. Repeteixen Andy Hunter i SAL150, i la presència del gospel, que enguany portarà un grup de Palafolls, The gospel viu choir, considerat el màxim exponent nacional del gospel urbà. La formació barcelonina duu a terme un projecte a favor de la infància, anomenat Gospel sense fronteres.

El Canòlich Músic va néixer fa cinc anys de la iniciativa dels joves, «responsables de l’acompanyament emocional en adolescents, músics, pares i mares de família, mestres, gent inquieta per la transmissió de valors sòlids als nois i noies que estan construint la seva percepció de la realitat social, i està organitzat i realitzat per voluntaris de diverses edats que uneixen esforços al llarg de sis mesos i que acaben fent possible una activitat que enllaça amb els interessos juvenils». El Bisbat d’Urgell afegeix que «la força del Canòlich Músic Festival resideix en monitors, professors, i responsables d’esplais que uneixen els seus potencials».

Així, entre proclames de salvació, atenció a les urgències mediambientals, i disposats a donar resposta al canvi climàtic, neix la cinquena edició del festival de música cristiana per adolescents i joves d’Andorra.

Cinc edicions donen per a molt, per madurar i veure tot amb perspectiva. Amb la lògica del treball i de la il·lusió. I el Canòlich obre una nova porta que s’articula amb la música però que la supera amb escreix: el canvi climàtic. Aquest cop el Canòlich Music es proposa ofegar els crits de patiment de la Terra i convertir-los en melodia, en un cant de joia i d’esperança.

Del Canvi climàtic se’n parla poc, menys del que caldria. I encara s’amaga més les solucions a aquest conflicte. Solucions que parlen de canviar la relació de l’ésser humà amb la natura. D’un canvi de model. De sostenibilitat. De consumir menys. D’energies renovables.... Potser els adolescents i joves seran capaços d’arribar a un compromís i una dedicació que sembla que els adults no estan decidits a tenir? Des del Canòlich Music ho tenen clar: ells són la clau de volta. El futur de la humanitat està lligat als joves i les seves intuïcions, al sentit de justícia transformadora que ells representen, a una lluita per un present i futur millor que el que han deixat uns adults massa acomodats i aburgesats.

I tot amb vocació internacional. Perquè el Canòlich Music no es pot entendre sense comptar amb músics de primer nivell del mercat de la música cristiana. Ja se sap d’altres anys: la música cristiana no és només cant gregorià, cors dalt d’un presbiteri ni goigs de lloança. La música cristiana del segle XXI s’escriu amb les mateixes lletres que hom escriu Jove. Música per a vibrar, per a expressar sentiments, per a saltar, per plorar, per riure, per transformar, per fer pensar, per seduir, per ser tu.

Aquest és el cap de setmana més musical d’Andorra. Per a gent jove i per a gent que se sent jove. Però aquest any també per a la gent que busca canviar el sentit del que veu. Que el canvi climàtic no li sembla una tonteria i que es vol implicar. La gent del Canòlich Music és la gent que no pot dormir perquè sent el clam de la Terra.