L’àrea assistencial del SAAS suma un 6% més de despesa en hores extres

L’àrea del Servei Andorra d’Atenció Sanitària (SAAS) que més hores extres acumula segueix sent l’assistencial. En concret, durant el primer semestre d’aquest any s’han pagat fins a 383.520 euros per aquest concepte, el que representa un 6% més que el mateix període de l’any passat. En conjunt, però, la quantitat desemborsada en hores extraordinàries no ha variat gaire d’un any a l’altre. Així, entre totes les àrees i departaments del SAAS acumulen 637.134 euros fins al gener d’aquest any, davant dels 634.372 euros dels nou primers mesos de l’any 2016.



Així s’extreu de la resposta del ministeri de Salut a la pregunta del conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, que volia conèixer el cost de les hores extres pagades pel SAAS dels tres darrers anys. Les dades aportades mostren que en el darrer exercici tancat, el SAAS va pagar fins a 825.540 euros als treballadors per fer hores fora del seu horari. El 2015, la quantitat va ser encara més elevada superant el milió d’euros. Caldrà veure el cost final de les hores extres fetes durant el 2017. Fins el setembre han costat 637.134 euros.

La major despesa, a urgències

La informació facilitada deixa clar que any rere any l’àrea que més hores acumula és l’assistencial, especialment pel que fa les urgències amb més de 81.000 euros en concepte d’hores extraordinàries fins el setembre del 2017. L’any passat, les urgències van acumular fins a 143.310 euros per aquest concepte, i el 2015 fins a 271.218 euros. Per quantitat, els departaments que segueixen les urgències són la unitat de cures intensives, pediatria i cirurgia ortopèdica i trauma.

La despesa salarial del SAAS del primer semestre ascendeix a 23,5 milions d’euros, sense les hores extres

Per àrees, després de l’assistencial hi ha l’àrea de suport clínic i diagnòstic amb 168540 euros –s’inclou anestèsia i reanimació, farmàcia o laboratori, per exemple–, l’àrea de gestió amb 39.517 euros –en la quan s’inclou comptabilitat, direcció, facturació o recursos humans, entre d’altres–, l’àrea de transport sanitari terrestre amb 21.120 euros i la de suport logístic i hoteleria amb 7.303 euros per hores extraordinàries.



Despesa salarial

El conseller progressista també va preguntar per la despesa salarial del SAAS excloent les hores extres, desglossades per àrea i departament dels serveis de l’Hospital i de la Clínica Nostra Senyora de Meritxell els tres últims anys. Segons les dades del ministeri de Salut, la despesa salarial fins al setembre d’aquest any és de 23,5 milions d’euros. En els exercicis tancats, l’any 2016, el cost va ser de 31,3 milions i el 2015 29,4 milions.