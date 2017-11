SDP creu que la proposta de Martí sobre la UE és «incoherent»

A més, el parlamentari va criticar «les formes» de Martí, ja que convidant només els presidents dels grups parlamentaris SDP queda sense representació. «Martí convida el president del grup mixt que no representa a totes les formacions polítiques que el conformen», va recordar. Tot plegat va considerar que és un «menyspreu» cap a SDP i va apuntar que si no canvia el «tarannà» del Govern amb la informació tramesa sobre l’apropament a Europa «de poc servirà».

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va qualificar ahir de «incoherent» la proposta que va fer el cap de Govern, Toni Martí, als presidents dels grups parlamentaris per participar en primera persona de les negociacions amb la Unió Europea (UE) per l’acord d’associació. A l’entendre del conseller general progressista, Víctor Naudi, «no té sentit» que d’una banda «vulgui escurçar la legislatura i de l’altra convidi els grups a participar de les negociacions». «És una proposta de cara la galeria», va sentenciar.

Per Lídia Raventós

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació