‘La revolució 4.0 aplicada a Andorra’ a les jornades Inntec

El Centre de congressos d’Andorra la Vella acollirà el dimecres i el dijous de la setmana que ve la segona edicio de les jornades Inntec (Innovation and New Technologies Summit in Andorra, en anglès) sota el títol ‘La revolució 4.0 aplicada a Andorra’, segons informa l’agència ANA. Una quarantena d’experts intervindran a les tretze ponències i a les cinc taules rodones que configuren el programa d’unes jornades que preveuen l’assistència d’unes 200 persones.

L’objectiu, segons el president de l’Associació Actua Clúster de la Innovació i Noves Tecnologies d’Andorra (ACTinn), Albert Moles, és «posar el Principat al mapa de la innovació i de la transformació industrial, a més d’aprofitar els valors del país, que són molts, com a palanca per fer créixer l’economia».

Sis eixos temàtics

El programa s’articula al voltant de sis eixos temàtics, amb la finalitat de fer un tomb de 360 graus a l’Andorra del futur: el turisme, el comerç, l’economia i el finançament, els reptes de la innovació, les ciutats del futur, la mobilitat sostenible i la digitalització. Cada un d’aquests àmbits comptarà amb un espai de debat propi, a traves de taules rodones o de ponències, que posaran damunt la taula els avenços i tendències, els projectes impulsats aixi com els productes i serveis que s’ofereixen en l’àmbit de la innovació, noves tecnologies i sectors afins per part d’empreses, emprenedors i institucions, a dins i a fora d’Andorra.

Entre les taules rodones cal destacar Innovant en l’oferta turistica i comercial (29 de novembre a les 11.30 hores) i Iniciatives en l’àmbit de la mobilitat i l’energia (30 de novembre a les 12.30h). Les jornades inclouen un dinar de treball patrocinat per Actua i un bloc de presentacions esponsoritzades de productes i serveis.

La primera edició de les jornades Inntec es va centrar en ‘La innovació i la intel·ligència artificial’, amb unes cinquanta ponències. Es van fer amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra i van permetre conèixer experiències que ja es desenvolupaven en altres països i posar-les en contacte amb tots aquells projectes que també es treballen des de molts sectors de l’activitat econòmica a Andorra.