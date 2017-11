El ‘bocata’ del pati també contamina

Un centenar d’alumnes de cinquè i sisè de primària del col·legi Sant Ermengol van prendre part ahir en un taller per a l’elaboració d’embolcalls per a entrepans reutilitzables en la cinquena jornada Escola Verda, emmarcada en la Setmana europea de la prevenció de residus. Segons informa l’agència ANA, aquesta iniciativa ha servit per conscienciar els alumnes de la necessitat de fer servir aquests materials reutilitzables per portar el seu esmorzar en lloc d’altres com paper d’alumini o plàstics.



Tal com va explicar el responsable del Centre Andorra Sostenible (CAS), Javier Gómez, aquesta proposta s’adeia amb el treball que està fent el col·legi (que al juny esdevindrà membre de la xarxa d’escoles verdes, amb la recepció de la placa acreditativa, juntament amb l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança d’Escaldes-Engordany). I és que des del centre estan treballant en la prevenció de residus tant en els esmorzars com a la sala de mestres i en altres activitats que duen a terme com ara les festes.



La proposta va tenir bona acollida per part dels alumnes, tal com va constatar la responsable de la comissió Escola Verda del Sant Ermengol, Lourdes Cirera. «Ens hem fet nostre aquest projecte i és important la conscienciació perquè en un col·legi de mil alumnes, aquestes accions es noten».