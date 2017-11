Negociació conjunta per limitar la lliure circulació de persones

Andorra, Mònaco i San Marino avancen conjuntament amb la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Així ho van deixar clar ahir en una roda de premsa a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, el ministre d’Estat de Mònaco, Serge Telle, el cap de Govern, Toni Martí, i el secretari d’Afers Exteriors, d’Afers Polítics i de la Justícia de San Marino, Nicola Renzi.



Els tres van coincidir en destacar que cal lluitar per preservar les especificitats dels tres estats. «Les nostres línies vermelles no són les mateixes però són essencials perquè els nostres països són el que són», va indicar Telle. En especial, però, l’estratègia de negociació es centrarà a partir d’ara en marcar els límits de la lliure circulació de persones per les petites dimensions dels tres països. És a dir, els tres dirigents volen mantenir les quotes migratòries i així ho defensaran davant de Brussel·les. En aquest sentit, Renzi va afirmar que es pot assolir «un acord amb la Unió Europea partint de les modalitats que ja utiltizem per regular l’accés als nostres països , que són tres modalitats amb molts punts en comú que ja han estat ben estudiats».



Pel que fa al tabac, Martí va reiterar que és «extremadament positiu» pel que fa a l’acceptació de la UE sobre la transitorietat de 20 anys. Sobre aquesta qüestió, el líder de l’Executiu va manifestar que la proposta d’Andorra a Brussel·les pot anar fins i tot més enllà dels 20 anys de moratòria.