El magenta dona color al Poliesportiu

Andorra Telecom és un dels patrocinadors principals del BC MoraBanc Andorra en la seva etapa a la Lliga Endesa. És la quarta temporada que el lligam entre les dues entitats és vigent i en aquesta ocasió es visualitza més al Poliesportiu d’Andorra.



L’operador de telecomuncacions dona nom a la graderia principal del pavelló i el color magenta, el corporatiu de l’empresa, hi domina, així com en els seients de la banqueta i l’equipament d’entrenament dels jugadors. Es pot veure tant en els partits de l’ACB com els de l’EuroCup. El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, destaca «la fructífera col·laboració entre les dues parts i en la important fita que representa per a la projecció del país, el club i els seus patrocinadors la participació en competició europea», remarcant «els magnífics resultats assolits la temporada passada amb la classificació per a la Copa del Rei i els play-off de la lliga, que li han valgut una plaça a l’Eurocup».