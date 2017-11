Berenguer, Repiso i Castellet afronten 150 km a Cap Verd

Nou repte per a Joan Berenguer, Joan Repiso i Tommy Castellet. El 2 i 3 de desembre participen a l’Ultra Marathon de la Boa Vista Ultra Trail, a Cap Verd, on es trobaran per davant un recorregut de 150 quilòmetres, transcorrent per tot tipus de superfícies. La participació no només té l’estímul de superació, sinó que també té la vessant solidària, amb l’entrega de material escolar i esportiu per als més necessitats.



Dissabte marxen cap a les illes de l’oceà Atlàntic. La prova compta amb tres circuits, de 150, 75 i 42 km. La participació és d’un centenar d’atletes. Els tres corredors andorrans es van decidir a fer el desafiament més gran, realitzant el traçat més extens i dur. «Les dunes del desert són la major de les dificultats que ens trobarem», assegura Berenguer, assenyalant que l’objectiu amb el que parteixen serà el de completar la prova. «Esperem acabar-la, tot i que sabem que no serà gens fàcil, ja que ens trobarem amb molt desert, sorra, pedres i vent. A més hem de tenir en compte la calor que farà i com ens adaptem. La major dificultat és que es completa d’una sola tacada i que es basa en l’autosuficiència», ja que els corredors han de portar a sobre tot una sèrie de material, ja que als avituallaments només donen aigua. L’organització obliga a portar obligatòriament una sèrie d’elements, com un sac de dormir, llanterna, ganivet, encenedor, antisèptic per a la pell, aliments equivalents a un mínim de 4.000 calories i sals minerals. També han de portar a sobre una brúixola, perquè la cursa també té una part d’orientació, amb l’entrega als atletes d’un llibre de ruta i un mapa, sent necessari passar per una sèrie de check points.

El recorregut de la prova és de 150 quilòmetres, a completar-se amb un temps límit de 40 hores

«La nostra idea és anar els tres junts i arribar plegats. No ens marquem un altre objectiu que completar la cursa i ajudar-nos entre nosaltres si ho necessitem, sense deixar-nos sols en cap moment», assegura Berenguer. Ho tenen molt clar que aquest projecte el fan plegats. Comencen junts i l’acabaran igual. Per tal de preparar una prova d’aquestes característiques, amb l’exigència que suposa, realitzen sortides cada dia d’entre una hora i mitja i dues hores. L’estiu també van aprofitar-lo per exercitar-se, ja que les temperatures que es trobaran a Cap Verd seran elevades, «buscant resistència en unes condicions similars a les que ens podem trobar per veure com estem». També van participar en diferents maratons i mitges maratons. Els 150 km que tindran per davant calculen completar-los amb un crono superior a les 30 hores. El límit està en les 40, temps que permet seguir en cursa però no aparèixer a la classificació. El guanyador s’espera que creui la línia d’arribada al voltant de les 20 hores. Per poder realitzar amb èxit la cursa, a part de la preparació amb que s’arriba i la gestió de la carrera, també es troba l’aspecte psicològic. «El físic és important, però també ho és molt la part mental», i a mida que s’avança en el recorregut, «realment no penses en res, córrer és el millor per desconnectar» quan es realitzen proves de llarga distància. Berenguer també desataca que «s’ha de menjar i beure bé quan toca».

Solidaritat

El projecte A simple aid és el que desenvolupen Berenguer, Repiso i Castellet per aportar el seu granet de sorra a la gent que viu en la zona on disputen la cursa. Aquesta vegada abans d’iniciar-la entregaran el material que porten des del Principat a un centre de l’Illa de Sal. D’escolar en transporten 100 quilos, amb la col·laboració de diferents institucions, i d’esportiu pilotes, pantalons i samarretes donats per la Federació Andorrana de Futbol, la de bàsquet i el BC MoraBanc Andorra. «La gent d’Andorra s’ha portat molt bé i s’ha bolcat en el projecte».



L’experiència la tenen de l’any passat, quan al mes de febrer van prendre part a Costa Rica a la The Coastal Challenge, que tenia un traçat de 240 km a realitzar en sis dies. En aquella ocasió tots tres van aconseguir finalitzar-la, tot i que durant el camí van trobar-se diferents entrebancs. A l’hora d’escollir una prova no només tenen en compte les seves característiques, sinó que «primer de tot veiem un lloc on existeixin necessitats», tenint en compte el projecte solidari que efectuen. I aquest no s’aturarà a Cap Verd, ja que l’A simple aid «volem que tingui continuïtat». La pròxima cita encara no està marcada. Primer de tot volen concloure amb èxit la Boa Vista Ultra Trail. Després ja pensaran en el 2018.