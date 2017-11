La fiscal vol tres anys de presó per a un acusat d’estafar

La fiscalia va demanar ahir al Tribunal de Corts tres anys de presó per aun home que hauria muntat tot un entramat per fer una estafa amb unes targetes falses de dèbit. Tot es va destapar per casualitat el febrer del 2013. L’home anava begut pel carrer i, llavors, des d’un bar van trucar a la Policia. Dos agents van anar i van interceptar l’individu, que era dels Estats Units, a l’avinguda Carlemany. Van decidir portar-lo a l’hotel on vivia a Encamp. Durant el trajecte, l’home tenia una actitud bel·ligerant i va proliferar als agents amenaces com: «Fuck you», «I goint to kill you» o «You are dead».



Un cop van arribar a l’establiment, van decidir portar l’home a l’habitació on van descobrir que tenia documentació falsa. En concret, un DNI i un permís de conduir britànic, un altre DNI i permís de conduir holandès i un DNI polonés, així com diverses targetes de dèbit falses.

El propietari de l’hotel va comentar els agents que era una persona reservada, que sortia poc i que només rebia la visita d’un ciutadà rus.

Segons un policia especialista en aquest tipus de delictes, l’home havia creat una sèrie de webs a través de les quals venia aquestes targetes falses. Un cop els clients li pagaven, ell no se les entregava. Llavors, quan se les reclamaven els hi deia que necessitava un document d’identitat per enviar-li, a la qual cosa el client deia que no podia enviar una documentació per comprar una targeta falsa. A més, tampoc podia reclamar-la, ja que no era legal adquirir-la. D’aquesta manera, l’individu s’hauria apropiat d’uns 6.400 euros.

L’acusat assegura que va crear aquest entremat per infiltrar-se en una organització criminal russa

L’acusat cobrava aquests diners per dues vies. Una era per Wester Union o per Liberty Reserve, una moneda digital, que després permetia canviar-ho en euros o dòlars.



Per tot això, el ministeri fiscal va demanar tres anys de presó ferma i l’expulsió permanent del Principat per un delicte d’estafa qualificada amb un perjudici superior a 6.000 euros, així com tràfic de document públic i per injuriar a la Policia.

L’home va arribar al país el mes de novembre del 2012 i va estar operant fins que la Policia el va detenir el 28 de febrer del 2013. Després va estar en presó provisional fins al 23 de desembre del 2013. Des de llavors, està en parador desconegut i la defensa va indicar ahir que no va poder parlar amb ell des que va marxar del Principat. De fet, ahir no es va presentar en el judici.

Ara bé, segons va relatar la lletrada, l’home li havia explicat durant la seva estada a la presó que, en veritat, havia creat tota aquest entremat perquè es volia infiltrar en un grup organitzat rus per després denunciar-ho a les forces de l’ordre. L’advocada va reclamar que només una part de la condemna fos ferma, que ja hauria complert quan va estar a la presó, i que no se l’expulsés del Principat.