DA treballarà per combatre l’increment de l’abstenció

La comissió institucional de Demòcrates per Andorra començarà a treballar amb mesures que serveixin per «revertir la situació» de l’augment de l’abstencionisme. D’aquesta manera, la formació va celebrar ahir una jornada sobre participació electoral en què van pendre part militants i simpatitzants i en la qual el director del Centre de Recerca Sociològica, Joan Micó, els va exposar els darrers resultats de l’estudi que s’ha fet sobre aquesta qüestió.

El secretari d’organització de DA, Esteve Vidal, va posar en relleu que la «ciutadania se sent distanciada dels polítics» i que per tant l’obligació que tenen aquests és canviar aquesta percepció. Va admetre, tal com constata l’estudi, que els canvis polítics entre partits o persones que canvien de files «no fomenten» la participació electoral i també va remarcar que considera que a mesura que creix el cens electoral va davallant la percepció de clientelisme, que és un altre dels aspectes que assenyala l’estudi del CRES.

Així, Vidal va manifestar que cal tenir en compte que en només 10 anys s’ha passat d’índexs de participació en els comicis del 80% al 65% la qual cosa va qualificar de «caiguda important». Davant aquestes dades, va afegir, la comissió institucional va mostrar la seva preocupació i una vegada duta a terme la sessió de treball d’ahir començarà a analitzar mesures que es podrien tirar endavant perquè no hi hagi aquesta desafecció política.

Qüestionat sobre les aliances que es poden donar, per exemple, en els propers comicis i que podrien anar cap a pactes entre Liberals, SDP i fins i tot PS, Vidal va remarcar que és cert que l’estudi assenyala que tants canvis en els partits polítics o de persones que canvien de files semblen no afavorir que la percepció dels ciutadans sigui diferent envers la política i va afegir que caldrà veure què passa en les eleccions vinents. Aquestes aliances que s’anuncien «no ens fa patir», tal com va indicar. Va remarcar que cadascú «ha de ser clar i presentar a l’electorat el que creu que és millor» i que si això són els pactes electorals, li sembla «perfecte», tot i que va recordar que l’elector escolta les propostes i els projectes que els partits li presenten i que, en aquest cas, el de DA és «clar», informa l’ANA.

Quant a la percepció dels ciutadans de clientelisme, Vidal va destacar que evidentment no és la mateixa l’Andorra dels 4.000 o 5.000 electors dels anys 80 a l’actual i «la distància entre els polítics i els ciutadans no és la mateixa tant per les coses bones com per les dolentes». Per tant, va considerar que amb l’augment del cens aquesta visió del clientelisme «es dilueix». D’aquesta manera, va concloure que cal que els polítics continuïn fent les coses vetllant per l’interès general, actuant «d’una manera exemplar», tot i que va reconèixer que probablement caldrà que es facin «esforços per explicar millor les coses».