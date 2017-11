L’executiva liberal acorda celebrar primàries i deixa fora Pintat

Finalment, Liberals d’Andorra (Ld’A) decidirà el seu candidat per les properes eleccions generals amb la celebració d’unes primàries. Així ho van acordar ahir durant la reunió que va mantenir l’executiva, segons fonts consultades per aquest rotatiu. La decisió, que ja fa dies que sona entre les files liberals però que fins ara no s’ha dit obertament, deixa fora la reelecció de Josep Pintat com a cap de llista de la formació i evidencia la incapacitat del partit de trobar un nom que agradi a tothom. El lauredià no té intenció de presentar-se com a candidat a unes primàries perquè considera que se’l va anar a buscar el 2015 com a «home de consens» i no entén que s’hagi de disputar ara la plaça amb altres noms.



Per tot plegat, els estatuts de la formació preveuen la possibilitat de fer un procés de primàries per desencallar l’elecció de candidat quan no hi ha consens. La incògnita és ara saber quins noms es presentaran a la votació. Ara per ara l’únic que no ha amagat la seva intenció és el president del partit, Jordi Gallardo. A part, ahir durant la reunió el secretari general liberal, Amadeu Rossell, també va confirmar que hi ha un nom més sobre la taula que estaria disposat a liderar el projecte en els propers comicis però del qual no s’ha volgut desvetllar el nom encara «per no cremar-lo».

Avançament de les eleccions

Sigui com sigui, l’aprovació del procés per primàries obligarà als qui vulguin anar al capdavant de la llista a presentar-se i seran els militants els qui decidiran amb el seu vot el guanyador. La rapidesa amb la qual s’ha dut a terme tot el procediment es deu a l’avís del cap de Govern, Toni Martí, d’un possible avançament de les eleccions generals que, de fer-se quan toquen, no es celebrarien fins el març del 2019 però que tot fa pensar que seran durant el 2018.



Decidida la manera d’elegir candidat, ara tot el mecanisme està en marxa perquè el partit tingui número u a finals d’aquest any o principis del que ve. Una data que coincideix també amb l’anunci que va fer Martí de voler tenir substitut en els propers mesos. D’aquesta manera, Ld’A estaria preparat en el cas que Martí decidís acabar amb la legislatura vigent abans del que s’esperava.

El paper d’UL i de DA

La jugada d’escacs dins del partit liberal acaba, ara per ara, amb la victòria de Gallardo. Va ser l’actual president suplent del Grup Parlamentari Liberal qui més va insistir per canviar la manera de fer del partit. Gallardo era i és conscient que unes primàries l’afavorien més a ell i deixaven fora al seu principal rival fins al moment, Josep Pintat. El polític de Sant Julià tindria el suport d’Unió Laurediana (UL) però no de la majoria dels militants. Per aquest motiu, diverses fonts confirmen que directament optarà per no presentar-se a la reelecció.

Falta per veure encara, però, la jugada que els darrers dies es deixa entreveure entre Pintat i Martí. El mateix líder de l’Executiu va confirmar que s’havia apropat al sector partidari de Pintat, un fet que allunyaria UL dels liberals i que faria trontollar el suport històric dels de Sant Julià en els propers comicis. Si les negociacions Martí-Pintat tiren endavant i la parròquia laurediana acaba en mans dels demòcrates, la jugada del líder taronja haurà sigut perfecte: recupera Sant Julià fent fora l’actual cònsol amb qui ha tingut molts problemes amb la reforma comunal i debilita Liberals d’Andorra, l’únic partit que a dia d’avui els fa ombra.

Malestar entre els pro Pintat

Ara bé, aquest acostament de l’home fort de Sant Julià amb els demòcrates no ha agradat a molts dels qui li donaven suport. Segons fonts consultades, Pintat hauria perdut vots a favor amb el que molts qualifiquen de «traïció». A aquest sector tampoc va agradar la cessió de dos vots liberals perquè la reforma de les lleis de competències i transferències tirés endavant. Tot plegat creuen que respon a una pèrdua de personalitat contra l’actual Govern a la qual no volen donar suport.

L’aliança amb SDP

Mentrestant, el sector partidari de Gallardo segueix estudiant la possibilitat de pactar amb Socialdemocràcia i Progrés (SDP) per anar junts a les llistes parroquials. Una idea que permetria a totes dues formacions estar presents a tots els territoris i, per tant, tenir possibilitats de guanyar les eleccions.