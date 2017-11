Ubach: «S’ha ignorat el context real del treballador de classe mitja»

La creació de l’avantprojecte de nova Llei d’Ocupació que van presentar el dimarts passat els ministres Xavier Espot i Èric Jover passat no ha estat només una feina del Govern. A la Taula permanent per a la formació en treball hi havia d’altres sectors representats com ara la Petita i Mitjana Empresa (PIME), la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) o la Unió Sindical d’Andorra (USdA).

El secretari general d’aquest últim ens citat, Gabriel Ubach, va ser –com era d’esperar– la veu més crítica en l’elaboració de la nova llei. D’entrada, va aplaudir la iniciativa basant-se en què «tot el que sigui ajudar a trobar feina, benvingut sigui» però també va deixar clar una vegada més que des de l’Executiu es viu una altra realitat: «S’ha ignorat el context real del treballador de classe mitja i això és desesperant, perquè les coses no poden anar pitjor i el Govern dels millors diu que estem sortint de la crisi», va assegurar. I té diversos motius per dir això. «El discurs es basa en què estem millor que altres països amb un 1% d’atur i que s’ha pujat el salari mínim, però el que cal regular són els salaris i les pensions. El preu dels lloguers no para de pujar, la qualitat de vida també. Vaig proposat, per exemple, pujar el 10% dels sous en quatre anys, amb un 2,5% per cadascun d’ells i oferint beneficis fiscals els empresaris que l’apliquin... Però m’he quedat sol amb aquesta postura. He fet més de 60 esmenes i no han tingut en compte ni una».

Un discurs més pacífic però amb alguna discrepància va ser l’emès per Marc Aleix. El president de la PIME també va valorar que «en global la nova llei està bé», però també va apuntar que «hi ha una realitat social i econòmica que s’ha de tenir en compte. Aleix també va apuntar al constant augment del preu del lloguer dels immobles i del cost de de vida, que contracta amb els salaris : «El 47% dels assalariats cobren menys de 1.500 euros i tard o d’hora, aquesta gent tindrà un problema». Per això va convidar el Govern a deixar les xifres d’estadística de costat i mirar altres aspectes igual d’importants: «Si una empresa va bé, el personal ha d’estar content i avui, la segona premissa no es compleix».

Per últim, Pilar Escaler va opinar en representació de la Cambra de Comerç que la nova llei permetrà un sistema «més endreçat i amb garanties per a l’usuari. Ofereix polítiques actives d’ocupació, orientació professional i formació amb inclusió de discapacitats». La Cambra, però, creu que amb la nova llei és l’empresari el que pot veure’s més perjudicat: «Li pot afectar perquè pot ser complicat trobar els perfils professionals adients. Cal donar més informació», va detallar. Per això, Escaler va demanar al Govern promoure un acte perquè un representant de Govern expliqui al detall la nova llei a l’empresariat.