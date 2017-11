La Policia desarticula un punt de venda d’estupefaents

Era ben entrada la matinada del diumenge al dilluns passat, cap a les dos quarts de cinc, quan una patrulla de Policia va ser atreta per uns aldarulls a la via pública a Escaldes-Engordany. Els agents de l’ordre es van dirigir al lloc dels fets per intervenir en el conflicte, però el que semblava un simple avís a quatre joves d’entre 19 i 24 anys es va convertir en una actuació de pes. Es van trobar drogues, i ni molt menys eren poques.

La patrulla va demanar reforços i dos cotxes més es van desplaçar als llocs dels fets, on es va confiscar el primer botí: 21,9 grams de cocaïna. Allò va permetre obrir una investigació que va permetre identificar una cinquena persona, que també va ser detinguda durant el mateix dia. Eren tres homes i dues dones, quatre d’ells residents i un no resident, els presumptes autors de delictes contra la salut pública, contra la funció pública i contra l’honor.

De les gestions i investigacions efectuades durant el període de detenció preventiva policial, es van poder recuperar als domicilis dels implicats 46 dosis d’LSD, 109,6 grams d’haixix, 24 pastilles d’èxtasi, 830 euros en efectiu i dues bàscules de precisió.

La investigació també va permetre determinar que el producte estupefaent recuperat estava destinat a la venta al mercat interior del Principat, alhora que es va desarticular un punt de venda d’estupefaents. La investigació, però, continua oberta i no es descarten més detencions.