Direcció de joc amb nexe del Principat

La selecció espanyola es troba concentrada a Guadalajara preparant els dos partits que té per davant de la fase de classificació pel Mundial del 2019, en una de les tants polèmiques finestres FIBA, que provoca que la convocatòria sigui molt diferent a les habituals, sense jugadors de l’NBA i l’Eurolliga. Jaime Fernánez i Quino Colom hi són presents per enfrontar-se a Montenegro i Eslovènia.



«Venim sobretot amb il·lusió. No són partits amistosos i som conscients d’això», assegura Fernández, que ja té experiència de treballar amb el seleccionador, Sergio Scariolo, ja que va estar a l’estada que va realitzar l’estiu passat el combinat nacional a Benahavís per preparar l’Eurobasket. Ser a la selecció «és nou per a tots i ens hem d’adaptar. No tenim massa temps i ho hem d’agafar ràpid per fer uns bons partits», confiant que no costi perquè «ens coneixem entre tots. He compartit partits de seleccions amb d’altres i és veritat que hem d’adaptar-nos a moltes coses i canvis, però és fàcil en certa mesura perquè més o menys ens entenem bé».

Fernández: «Les altres seleccions estan com nosaltres, així que estem tots igual. El grup va agafant les coses ràpid i veurem que tal surten els partits»

Les característiques d’aquesta finestra FIBA, per les absències que es produeixen, fa que es vegin convocatòries diferents. «Les altres seleccions estan com nosaltres, així que estem tots igual. El grup va agafant les coses ràpid i veurem que tal surten els partits. Espero que arribem amb una bona solidesa», afirma el base madrileny del BC MoraBanc Andorra, que no vol etiquetes sobre el combinat espanyol: «Favorits o no dona igual. Està clar que posar-te aquesta samarreta significa molt i tenim una gran responsabilitat, però està clar que Eslovènia, Montenegro i Bielorússia estan forts. S’ha de donar tot». En els dos partits que tenen per davant «anem amb il·lusió, amb confiança i amb la feina que estem fent espero que fem un bon paper».



Colom aquesta temporada és rival del MoraBanc a l’EuroCup. Veu la situació a la competició del club on es va formar complicada per a classificar-se per al top-16, però encara li dona opcions perquè «ara s’estan recuperant, tenen molts partits a casa. Tenen alguna opció, però ho tenen difícil. Han de guanyar mínim tres dels quatre partits que els queden i veure com els hi va amb els average», destaca el base de l’Unics Kazan. Amb les lesions que s’han anat produint a la plantilla andorrana, el seu germà Guille està gaudint de més minuts en pista, com va succeir precisament a Rússia, on valora que «va jugar el millor partit de la temporada. Està ajudant molt a l’equip quan li estan donant minuts i ho està aprofitant molt bé».