La fiscalia vol quatre anys de presó per a un acusat d’exhibicionisme

El ministeri fiscal va demanar ahir al Tribunal de Corts que condemni a quatre anys de presó, part ferma, a Josep Vila, excònsol menor i exconseller d’Esport d’Andorra la Vella, que està acusat com a presumpte autor de dos casos d’exhibicionisme davant de menors. El polític, retirat des d’aquest escàndol, va negar els fets. En concret, la fiscalia el denuncia de dos delictes majors d’exhibicionisme davant de menors, per la qual cosa demana 24 mesos de presó per cada un d’ells. Es tractaria de dos casos diferents perpetrats en uns tres anys de diferència.



Tot i que el primer cas és del 2010, els fets no van sortir a la llum fins al 2013 quan es va perpetrar, suposadament, el segon delicte. Segons el relat d’una de les víctimes, el 27 de setembre del 2013, quan tenia 14 anys, estava asseguda en un banc situat a la vorera de vianants prop de l’església d’Encamp parlant amb una amiga. Llavors, les dues nenes van veure com arribava un home amb motocicleta i es va parar a la calçada. Una de les menors tenia el motociclista d’esquena i l’altra el veia de cara. Aquesta adolescent va explicar que la seva mirada es va entrecreuar amb la de l’home. Llavors, va veure que aquest parlava amb una mà per telèfon mentre que amb l’altre s’estava tocant els genitals, que els tenia per fora del pantaló. La reacció de la menor va ser memoritzar la matrícula, dir-li a la seva amiga que marxessin del lloc i van tombar cap a una cantonada. «Volia evitar-li aquest moment tant desagradable a la meva amiga», va ressaltar ahir la nena. Llavors va trucar a la Policia per explicar-li els fets. Es dona la circumstància que una amiga de la jove li havia relatat que havia vist un exhibicionista feia uns dies a Encamp i va pensar que es podia tractar del mateix home.



En canvi, la versió de Vila divergeix. Va assegurar que estava preparant una festa sorpresa per a la seva filla, ja que aquell cap de setmana era el seu aniversari. Llavors, estava esperant una trucada del seu nebot perquè li confirmés que anava a la festa. «Em vaig donar compte que havia deixat el mòbil al maleter i volia veure si m’havia trucat», es va justificar. Després, va agafar la motocicleta i va decidir anar cap a Andorra la Vella i quan estava a l’altura del consolat espanyol va poder parlar amb el nebot. Poc després, va trucar-lo la Policia, que li va dir que havia d’anar a pagar una multa. Un cop va arribar a la comissaria, però, un agent li va explicar que havia estat denunciat per exhibicionisme.

El policia va relatar ahir que el van poder identificar per la matrícula que havia facilitat la noia. A més, tant el color del casc com de la jaqueta que havia descrit la jove també coincidia amb la roba de Vila. De fet, l’excònsol va entrar a la comissaria amb una jaqueta blava, però la que havia descrit la menor estava a la motocicleta. A més, la jove va assegurar que duia ulleres de sol, però Vila va indicar que no n’havia portat durant tot el dia i que mai se li van trobar entre les pertinències que duia a sobre. «Tenia marques al nas com si hagués portat ulleres», va relatar l’agent.



En un primer moment, segons la declaració tant de Vila com de l’agent, l’excònsol va negar que hagués estat a Encamp. «Va ser un minut, no més», va manifestar el demandat. En aquest context, va relatar que el 1987 també va ser acusat d’un cas d’exhibicionisme, però que en aquella ocasió no va ni prosperar perquè no estava ni al país, sinó de viatge a Sevilla. Com que tenia aquests antecedents, va agafar por i va mentir a l’inici. «Vaig enganyar al policia un minut», va confessar Vila. Aquesta, però, no és la versió de l’agent instructor que el va atendre durant més de mitja hora. Segons va destacar, durant la seva primera declaració, va negar haver estat a Encamp. Vila va romandre detingut a la comissaria de divendres a diumenge.

L'altre cas

Arran d’aquesta demanda va sortir a la llum el primer cas. Les dues noies van decidir denunciar el que els havia passat tres anys abans, el juny del 2010, en el passadís que va des del Prat de la Creu al Parc Central, que està just al lateral d’un restaurant. «Volíem donar suport a les nenes d’Encamp», va dir una de les noies.



En aquesta ocasió les menors van veure que un home se’ls acostava amb una gavardina i ulleres de sol. Quan estava a la seva altura, es va obrir la gavardina i els va ensenyar els genitals.

Al cap d’uns dies, una de les nenes va veure Vila en una festa a l’Estadi Comunal i li va dir a la mare que aquell era l’home, però ella li va respondre que era impossible. Més tard, les dues joves el van tornar a veure a la televisió i van coincidir que era l’home que els hi havia ensenyat les parts íntimes. «No vam denunciar perquè ningú ens van creure», va dir l’altra menor. La mare d’una de les joves va destacar que quan va veure el segon cas d’exhibicionisme, es va creure les nenes.

Els psicològics que van tractar Vila després d’això, van exposar que no presentava cap trastorn que denotés que pogués ser exhibicionista.

La versió de l’acusat

Vila va exposar que la mare d’una de les joves d’Andorra la Vella treballava en el gimnàs dels Serradells quan ell era conseller d’Esports. El fill de la dona patia una malaltia i que, sovint, li demanava canvi de torns. «Potser tenia una animadversió cap a mi», va dir Vila.



Sobre el segon cas, la defensa va exposar que la nena ja havia patit un cas d’exhibicionisme quan era petita i que li va deixar traumatitzada, per la qual cosa va requerir tractament psicològic. Per això, va considerar que s’ho hauria imaginat quan va saber que una amiga seva havia vist feia poc un exhibicionista a Encamp. La defensa va considerar que no existeixen proves per incriminar el seu client i en va demanar la llibertat.



La fiscal, a més de la presó ferma, va reclamar que la resta de la condemna fos condicional a què l’home no pugui assistir a actes públics on hi hagi menors. També va exigir que no es pugui apropar a les víctimes en un període de deu anys i una multa de 3.000 euros, ja que les víctimes van renunciar a la indemnització. L’actor civil, que representa la jove d’Encamp que va trucar a la Policia, va reclamar una indemnització de 5.000 per la a noia.



Tant els pares com les menors van assegurar que havien portat el cas fins a la justícia perquè no volien que això es tornés a passar. Vila va dir que havia renunciat al judici ràpid perquè era innocent i «volia donar la cara» davant d’un tribunal.