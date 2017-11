160.000 € per al projecte de creació de la unitat de radioteràpia

El Govern va detallar ahir, en resposta a una pregunta formulada pel conseller general liberal Jordi Gallardo, que el projecte de pressupost del 2018 inclou dues partides per al projecte d’implantació de la unitat de radioteràpia, amb un import total de 160.000 euros, segons informa l’agència ANA.

Amb tot, l’Executi va explicar que encara no disposa d’una estimació total del cost d’aquest projecte, ja que l’equip de treball creat al juliol ha de fer un diagnòstic inicial de la situació en matèria d’oncologia i de les necessitats de la població, per poder establir el model que necessiti el nou servei integral d’oncologia, així com definir els requisits tècnics que han de tenir tant els equipaments de radioteràpia i com els arquitectònics i de les instal·lacions.

La Visita a domicili afavoreix la CASS

D’altra banda, una resposta escrita del Govern a una pregunta formulada per la consellera general independent, Sílvia Bonet, constata que les visites a domicili dels metges generalistes han resultat més econòmiques per a la CASS que el servei anterior de les permanències mèdiques. Les dades, publicades ahir al butlletí del Consell General, indiquen que «el cost reemborsat per la CASS i no refacturat de les visites de generalista a domicili durant el 2016 amb el recàrrec per una visita en diumenge o festiu i amb el recàrrec per una visita feta a la nit [de deu de la nit a nou del matí ] va ser de 12.048,32 euros».

En canvi, «el cost total per al Govern del servei de permanències mèdiques amb guàrdies nocturnes [2014] va ser de 78.150 euros i el cost per a la CASS del mateix període va ser de 25.837,17 euros». La resposta governamental afegeix que l’any passat la CASS va pagar «226 visites domiciliàries de generalista amb majoració de festiu, 75 visites amb majoració de nit i 15 visites amb majoració de festiu i nit».

Horari sempre lectiu

El sistema públic garanteix l’atenció sanitària dels usuaris en qualsevol horari, és a dir, 24 hores al dia i el set dies a la setmana durant tot l’any, però segons apunta el butlletí del Consell General, «la modalitat sota la qual es presta aquesta atenció ha de ser la que millor doni resposta a les necessitats de l’usuari i la que es consideri en cada moment l’alternativa més eficient en l’ús dels recursos públics».

Segons el contracte firmat entre la CASS i el Col·legi de Metges d’Andorra, «les visites domiciliàries dels pacients assignats als diferents metges d’atenció primària s’hauran d’atendre en el temps clínicament convenient i, en el cas que fos necessari, es podran cobrir en col·laboració amb altres metges d’atenció primària».