Rialp cobrarà a Red Elèctrica pel pas de línies d’alta tensió

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs que Red Elèctrica de España va presentar contra l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de Rialp, que obliga l’empresa a pagar una taxa pel pas de les línies elèctriques pel municipi. Aquesta taxa, aprovada el 10 de desembre del 2014, fa referència a l’ocupació del sòl i dels boscos comunals de Rialp amb línies d’alta tensió que, a més a més, no donen cap servei de subministrament al veïnat del municipi.

Amb l’aplicació d’aquesta taxa, l’Ajuntament de Rialp ingressaria al voltant de 10.000 euros, que serien el resultat d’aplicar-la a les dotze torres que travessen Rialp (540 euros) i els 4.081 metres de línia (9.794).

L’alcalde del municipi, Gerard Sabarich, es va mostrar satisfet per aquesta resolució i va comentar que aquesta sentència suposarà una font complementària d’ingressos per a l’Ajuntament. Sabarich ha recordat que l’ordenança es va aprovar en temps de crisis per aconseguir més ingressos. Si té efectes retroactius, a més a més, suposarà uns ingressos de més de 30.000 euros per al municipi.

Sort també reclama una taxa

L’Ajuntament de Sort també ha aprovat aquesta tardor una taxa municipal per l’estesa aèria sobre sòl públic de cablejat elèctric. Amb aquest impost el consistori pallarès ha vist una nova possibilitat d’aconseguir més recursos econòmics pel municipi i, en el seu cas, preveu recaptar uns 14.000 euros anuals.

Aquesta mesura es va aprovar després que el Suprem permetés cobrar aquesta taxa a les elèctriques i establís que els ajuntaments també poden crear una taxa per a les empreses que compten amb xarxes que travessen el terme municipal, però que no van directament vinculades a la prestació de serveis al municipi. La taxa va en funció dels quilòmetres de cablejat elèctric que sobrevolen el municipi i depenent de la categoria del terreny pel qual passa.

Red Eléctrica de España va anunciar el maig passat que portaria als tribunals tots aquells ajuntaments que vulguin implantar la taxa pel pas de línies d’alta i mitjana tensió en terrenys de domini públic. L’empresa es nega a acatar la sentència i demana com a alternativa buscar una «solució global», perquè creu que hi ha casos en què l’import dels gravàmens «no és congruent». H