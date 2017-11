Un nou director adjunt per a una estratègia policial transversal

El nomenament de Jordi Boixader com a nou director adjunt del Departament de Policia es farà efectiu a la institució un cop es publiqui al BOPA). H

«El nomenament de Jordi Boixader és un primer pas per reorganitzar l’organigrama del Cos de Policia», va anunciar Cinca, qui també va afegir que serà el propi Cos de Policia el que donarà més detalls al respecte «ben aviat».

Paral·lelament, ahir es va aprovar una altra decisió respecte de la Policia. «Bruno Lasne exercirà, a més de les funcions com a director adjunt, la coordinació de les quatre àrees que conformen el Cos», va afegir Cinca. Les especialitzacions a les quals es fa referència són: Seguretat Ciutadana i Grups Especialitzats, Seguretat Viària, Fronteres i Estrangeria, Policia judicial i Investigació criminal i Policia Administrativa i de Suport. Lasne també tindrà la responsabilitat de coordinar l’estratègia de procediment entre els tres directors adjunts.

Per aquest motiu, s’eliminen les divisions directives concretes del Cos de Policia que, fins ara, estaven a càrrec cada una de sengles directors adjunts. Així, s’aplica la «voluntat d’actualitzar l’organigrama», en paraules de Cinca i els directors adjunts s’encarregaran, en equip, de les diferents àrees del cos per tal d’aconseguir «una Direcció més transversal del Cos de Policia», va explicar el ministre Portaveu.

La Policia incorporarà un nou director adjunt, Jordi Boixader, que no substituirà a ningú sinó que se sumarà als dos que ja existeixen, Bruno Lasne i Miquel Àngel Barbolla. El Govern va aprovar ahir en Consell de Ministres el nomenament de Boixader, un dels primers canvis de l’organigrama del Cos de Policia que pretén esdevenir «més transversal», segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, en roda de premsa posterior a la reunió ministerial.

Per Mireia Aguilar

