Una víctima mortal en un accident a la Massana

Una persona ha mort en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquesta tarda a la Massana, a la cruïlla de l'Aldosa. El sinistre ha tingut lloc cap a les sis de la tarda, quan dos vehicles amb matrícula andorrana –un tot terreny i una camioneta– han topat frontalment per causes que s'estan investigant. En tot cas, semblaria que un dels dos vehicles hauria envaït l'altre carril. La víctima mortal és un dels cinc ocupants de la camioneta, tots personal d'una empresa de treballs públics que havien acabat la seva jornada laboral. El difunt és un home resident. Tres altres ocupants del vehicle han resultat ferit greus o molt greus i han estat traslladats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se'ls està atenent i es valora si cal traslladar-los a un altre centre mèdic. El cinquè ocupant ha resultat ferit lleu, així com la persona que viatjava en el tot terreny. Quatre dotacions de bombers, policia i servei de circulació s'ha desplaçat al lloc dels fets. El trànsit s'ha desviat durant un parell d'hores per Anyós i la Massana.