Márquez i Bou animaran el Poblet de Nadal el diumenge

El Poblet de Nadal s’inaugurarà aquest cap de setmana, i coincidirà amb la gala de premis de la Federació Internacional de Motociclisme. Per aquest motiu, el diumenge de tres a cinc de la tarda, els 36 campions del món d’aquest any estaran al Centre de Congressos d’Andorra la Vella signant autògrafs.



Un cop finalitzada la sessió de signatures, el número u de Moto GP –tot i que en carrera porti el 93–, Marc Màrquez; el campió de món de trial i resident, Toni Bou; i la campiona del món de motocròs, Kiara Fontanesi, seran els protagonistes d’una acció participativa que requerirà l’avidesa del públic: els tres campions romandran amagats durant mitja hora en diferents punts de la plaça i vestits per a l’ocasió, amb la finalitat que s’integrin a l’entorn. El públic tindrà mitja hora per trobar-los i la primera persona que localitzi cada un d’ells, tindrà un obsequi entregat directament pel campió.



El dia abans, dissabte, Andorra la Vella donarà el tret de sortida al programa d’activitats del Poblet de Nadal que aquest any amplia durada i propostes amb l’objectiu de convertir-se en el referent del lleure nadalenc. El tret de sortida el donarà l’acte inaugural que tindrà lloc el dissabte vinent a partir de les sis de la tarda.



Per obrir boca hi haurà l’espectacle de carrer Fiers à Cheval, que recorrerà el tram de l’avinguda Meritxell des del carrer de la Unió a la plaça del Poble i que servirà també per fer l’encesa gradual dels llums de Nadal, que il·luminaran l’avinguda darrere el pas dels cavalls gegants i donarà pas a l’acte simbòlic d’encesa que tindrà lloc en finalitzar l’espectacle, cap a les 7 de la tarda, a la plaça del Poble.



El programa inaugural inclourà l’actuació a l’aire lliure del Cor Nacional dels Petits Cantors i el castell de focs d’artifici que faran visible la llum del Nadal a tots els punts de la parròquia.

Dissabte al vespre també començarà l’activitat al Mercat de Nadal i a la Carpa d’Activitats que, juntament amb el tobogan gegant de gel sintètic, constitueixen altres de les grans novetats d’aquest espai.