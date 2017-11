Els casos de violència de gènere es dupliquen i arriben als 107

El Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere i Domèstica va atendre entre els mesos de gener i novembre un total de 155 casos, 107 dels quals són nous i la resta de prevalença d’anys anteriors. Aquesta xifra suposa pràcticament el doble de nous casos atesos respecte de 2016, quan en va haver 56. No obstant, la suma de tots els casos de l’any passat, incloent-hi els de seguiment, va arribar als 138.



Respecte de les dades, la Secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, va considerar que «no hi ha un augment de la violència sinó que per una millora en la conscienciació del problema, arriben al Servei més víctimes». La presentació de les estadístiques coincideix amb la celebració, demà, del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.

Nous serveis

Durant el 2017 s’han posat en marxa dues iniciatives assistencials per primera vegada: el telèfon d’atenció a les víctimes de violència de gènere 365 dies a l’any i 24 hores al dia i el servei de psicologia maternoinfantil.



Per via telefònica, «s’han canalitzat cap al Servei d’Atenció a les Víctimes 15 dones en els primers deu mesos de l’any», va explicar Fenoll. «Es tracta de moments límit de les dones en els que sovint es tracta de fer un acompanyament, si és un cas flagrant es truca directament a la Policia perquè hi intervingui», va afegir.



L’altra novetat en l’estratègia d’atenció del Servei durant 2017 va ser la incorporació d’una psicòloga maternoinfantil «per tractar, sobretot, la relació entre mare i fills que han patit la violència», va detallar la cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras. Segons va explicar la tècnica, el vincle familiar s’altera després d’aquest tipus de traumes i cal reconstruir-lo i, a més, «prevenir que els joves no reprodueixin els patrons que han vist a casa». Es van atendre 55 dones i 74 menors.

L’origen no importa

Porras va voler posar èmfasi al fet que «al contrari, del que sovint es pensa, no hi ha una nacionalitat més violenta que una altra». Segons la cap d’Àrea, la incidència per nacionalitats coincideix amb la presència d’aquestes al país. Així, les maltractades van ser, durant 2017, en un 31% dels casos, espanyols; en un 28%, andorrans i en un 17%, portuguesos.

Pel que fa a la incidència de casos per parròquia, les més habitades són les que sumen més dones ateses pel Servei. El 34% residien a Andorra la Vella, el 17% a Encamp i el 14% a Escaldes-Engordany.

Tipus de maltractament

«El 100% dels casos impliquen violència psicològica, que és el que desencadena la resta i, especialment, la dependència vers l’agressor», va assegurar Porras. Seguidament, el maltractament econòmic i físic es presenta al 60% d’ocasions. Pel que fa a l’abús sexual «és molt difícil de quantificar perquè és encara un tabú reconèixe’l per part d’algú que és la teva parella i, per això, creiem que les xifres que tenim al respecte [aproximadament un 25%] són esbiaixades», va reconèixer Porras.

Formació i prevenció

Durant el 2017 s’ha insistit també en la formació especialitzada per al tractament de casos de violència de gènere per a tots els professionals que hi poden intervenir en algun moment: Policia, Bombers, centres educatius, Departament d’Afers Socials, d’Ocupació i Treball i del Servei de Salut Mental de l’hospital. S’ha fet especial alerta a l’ús de les xarxes socials i els dispositius mòbils entre els joves que poden generar casos de sobre control a les parelles.