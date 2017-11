Ajornada sense data la final de la Lliga Catalana

A només tres dies de disputar-se la final de la Lliga Catalana, entre el BC MoraBanc Andorra i l’FC Barcelona Lassa, la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) va anunciar que el matx pel títol queda suspès sense data determinada. Els dos clubs es posen a disposició de l’ens per arribar a un acord per a que el partit es pugui arribar a jugar més endavant. S’havia de disputar diumenge a Reus.

La federació espanyola (FEB) va requerir a l’ens català la suspensió o el canvi de data de l’enfrontament per complir amb el calendari oficial aprovat per l’assemblea general de la FEB de l’1 de juliol de 2017. Es van establir negociacions entre els dos ens per arribar a una sol·lució, així com amb la mateixa FIBA, però sense arribar a un acord satisfactori per a les diferents parts. Ahir la FCBQ va parlar amb el Consell Superior d’Esports i després de valorar les conseqüències legals que tindria si s’arribés a jugar el matx, va decidir suspendre’l, sense de moment tenir una alternativa. «Ens posen a disposició de la federació catalana per intentar trobar una data per poder disputar finalment aquest partit», indicava el president del MoraBanc, Gorka Aixàs.

Shurna, amb neumonia

El MoraBanc continua acumulant baixes. L’última no és en forma de lesió, sinó per malaltia. John Shurna pateix una neumonia, que ja no li va permetre jugar diumenge passat contra l’Unicaja de Màlaga. El procés de recuperació farà que tampoc ho pugui fer per al proper matx de la Lliga Endesa, a la pista del València Basket el 3 de desembre. H