Un jubilat diu que ven haixix perquè no li arriba la pensió

Un home va al·legar ahir, davant del Tribunal de Corts, que va vendre haixix perquè no li arribaven els diners de la pensió, que eren d’uns 600 euros.



L’home, que té 70 anys, va introduir al Principat 40 quilograms d’haixix al maig. Els agents van relatar ahir que el van enxampar per casualitat al desembre. De fet, estaven fent una ronda informativa a Ordino sobre els robatoris a xalets, quan van detectar per la finestra d’una casa que desprenia una forta olor d’haixix. Per això, quan va arribar l’home, van entrar.

Tant els agents com els policies van explicar que primer li van preguntar per què feia tanta olor d’haixix i ell va respondre que s’havia fumat una cigarreta amb aquesta droga. Ara bé, els agents li van contestar que l’olor era molt forta. Llavors, l’home es va desfer, es va posar nerviós i va començar a plorar. Els hi va explicar que venia haixix i els va mostrar que sota del canapè del llit tenia amagats 27 quilograms. Els policies van trobar 4.800 euros amagats a l’armari i uns altres 33.500 embolicats amb paper de diari. L’acusat va relatar que els diners els havia adquirit amb la venda de 13 quilograms d’haixix a un preu de tres euros el gram. Segons va dir un dels agents, aquell dia l’home els hi va confessar que feia dos anys venia haixix. Ara bé, ahir en el judici l’acusat ho va negar tot i va assenyalar que aquell era el primer cop que portava droga al Principat.

El ministeri fiscal, però, va posar en relleu que l’home havia estalviat uns 50.000 en vuit anys (2004 al 2011) i que, posteriorment, havia adquirit una assegurança de 100.000 euros al 2011. El policia que va analitzar les dades bancàries de l’acusat, va dir que l’increment es nota especialment a partir del 2006. Aquest any i el posterior, el jubilat va estalviar 10.000 euros cada un dels anys i el 2008 i 2009 uns 15.000 per any. L’agent va exposar que és el típic cas d’una persona que ha aconseguit diners amb la venda de droga. Ara bé, la defensa va argumentar que l’individu cobrava 2.200 euros nets quan treballava al comú d’Andorra la Vella i que portava una vida austera. Per això, hauria estalviat aquests diners.

La fiscalia demana sis anys de presó, dels quals un i mig ferms, així com que es destrueixi la droga i se’ls decomissi els 100.000 euros.



L’home es va mostrar ahir penedit. També va relatar que es va enganxar de gran a l’haixix perquè va voler provar el que venia. Per això, va dir que volia fer xerrades els joves perquè no comencin a fumar-ne. «De les drogues és molt fàcil entrar, però és difícil sortir-ne», va sentenciar.