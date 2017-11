Vinyes tanca el curs amb la intenció de ser al capdavant

El Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt conclou demà amb el Ral·li Comunitat de Madrid-RACE. Joan Vinyes hi pren part amb la intenció de finalitzar en posicions capdavanteres que li permeti millorar places a les classificacions generals.



«Per a nosaltres és un ral·li més en el qual, l’objectiu serà protagonitzar una bona actuació i acabar el 2017 amb un bon sabor de boca. O sigui que sortirem motivats, com de costum, per estar en la millor posició possible en la classificació final. Després durant la competició veurem el que passa», assegura Vinyes, remarcant que «és important iniciar el ral·li de la millor manera i això podem dir que ho tenim assegurat. Una vegada en carrera caldrà veure com se succeeixen els esdeveniments. Tenim total confiança en el Swift N5 i esperem estar en la línia positiva que hem seguit, en general, durant tot l’any». El pilot andorrà a la categoria N5 ocupa la segona plaça, mentre que a la general és sisè. Per marques, Suzuki és el líder. El recorregut total de la cita madrilenya és de 739,91 quilòmetres, dels quals 158,09 km són cronometrats, dividits en tretze especials.



500 km d’Alcanyís

Amàlia Vinyes pren part demà als 500 quilòmetres d’Alcanyís, que es desenvolupa al circuit de MotorLand. Competeix al volant d’un Seat León Cup Racer de l’equip Baporo Motorsport, compartint vehicle amb Marcos de Diego. La pilot andorrana té ganes de competir després que una lesió a l’esquena afectés al normal desenvolupament de la seva temporada al TCR Ibèric. «Aquest any no he tingut l’oportunitat de fer tantes carreres en circuit com en temporades anteriors», assenyala la pilot andorrana, per tant, «em fa molta il·lusió poder tancar el 2017 en els 500 km. És una prova dura i exigent, tant per la durada, quatre hores, com pel fred, encara que crec que aquest any els termòmetres no baixaran tant. En tot cas, aquesta carrera sempre és un repte i espero poder fer un bon paper al costat del Marcos, a qui conec des de fa ja molts anys. Ell és un pilot molt ràpid i crec que podem fer-ho bé en la nostra categoria».