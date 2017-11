Llovera vol gaudir sobre terra

No s’atura mai. Albert Llovera està en plena fase de recuperació de l’operació que va realitzar-se a la mà, que va provocar que hagués de renunciar a tornar al Ral·li Dakar un cop ja tenia confirmada la seva participació amb un camió Tatra de l’equip Bonver Project Dakar. Amb l’opció de tornar al raid sud-americà el 2019, valora diferents opcions per poder competir l’any vinent.



La recuperació del dit polze de la mà esquerra d’on va ser intervingut va per bon camí i complint terminis. «Està molt millor. Ja puc fer vida normal i a l’hora de conduir puc accelerar, però per fer frenades fortes fa mal», exposa Llovera, que es planteja projectes de cara al 2018, perquè la següent edició del Dakar queda molt lluny, sabent que «al meu equip em continuen volent» per competir-hi a dalt del camió. Mentrestant, vol estar al volant d’un cotxe i seguir competint. «Busco alguna cosa divertida, que és quan aconsegueixo treure el millor de mi mateix», admet, i per aquí passaria «participar en proves de terra».

Llovera: «Busco alguna cosa divertida i passar-m’ho bé, que és quan aconsegueixo treure el millor de mi mateix»

Hi ha dues alternatives, totes del Mundial. Per una part realitzar algunes proves del calendari del de ral·lis, i per l’altra del de rallycross, com va realitzar l’any passat, on va prendre part en tres cites de l’especialitat, en una experiència que considera molt satisfactòria: «És el més adrenalític que he fet». La decisió no només serà seva, sinó que haurà de «veure que volen els patrocinadors» a l’hora de confeccionar un programa. Si s’acaba decidint per l’opció dels ral·lis, també hi hauria la possibilitat de participar en alguna cita del Campionat d’Espanya de l’especialitat. Una altra carta que té sobre la taula és poder prendre part en curses en circuit, però seria la darrera de les opcions i «potser puc fer-ho més endavant», en un futur.

Dakar 2019 / Haver de renunciar al Dakar va ser tot un pal, però per les condicions amb les que es troba després de l’operació no li va deixar una altra alternativa, per l’exigència que demana una raid d’aquest tipus durant les dues setmanes de competició. L’equip txec el continua volent a les seves files per més endavant, però tot «depèn del programa que faci» el 2018, tot i que Llovera voldria repetir l’experiència. Dimecres es presentava a París el recorregut de l’edició que es disputarà el pròxim mes de gener per Perú, Bolívia i Argentina. Per al 40è aniversari les dunes seran les principals protagonistes, i un element bàsic a saber superar si es vol estar al davant. En aquesta ocasió el pilot andorrà s’ho mirarà des de la distància, i l’itinerari marcat per l’organització l’atrau: «És molt maco. Les dunes m’agraden molt i amb el camió sobre la sorra anàvem de conya, se’m dona bé».

Home de l’any

El caràcter, l’esforç i l’esperit de Llovera el fa ser una persona reconeguda allà per on va. I també a l’hora de rebre reconeixements. El darrer és el que li va atorgar la revista Men’s&Health, com a Home de l’Any. El guardó el va rebre en un acte realitzat al Teatre Goya de Madrid. «Per a mi, va ser una gran nit, amb molts grans al meu voltant i un públic molt fidel que em va recolzar en tot moment. No hi ha cap dubte que aquests reconeixements els hi dec a tota la meva família, als esponsors que no deixen de recolzar-me fins i tot en moments difícils i a tots els seguidors que sempre us tinc molt a prop», assegura Llovera, més que satisfet.



«Que et reconeguin l’esforç que realitzes sempre és bonic i no deixa de ser la demostració que tot el que estàs fent no passa desapercebut. Em trobo fort, tan físicament com moralment, i, sí que és cert que ens perdrem, potser, la prova més important de la temporada però estem treballant en projectes que també són molt atractius». No només valora el premi en si, sinó que «estic molt content perquè allà on vaig la reacció de la gent és molt bona. Ho valoro molt i t’omple més que qualsevol altra cosa», perquè «veuen que és un sacrifici molt gran» el que fa. Aquest no és el primer guardó que rep aquest any Llovera per la seva trajectòria. A inicis del 2017 va rebre el d’Home del Motor.