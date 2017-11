Cyril Despres és la primera estrella al carrer Na Maria Pla

El pilot de ral·lis Cyril Despres es va convertir ahir en la primera personalitat famosa en tenir una estrella al carrer Na Maria Pla. Amb la intenció de crear un nou espai d’atracció cultural i turístic i, alhora, promocionar la zona comercial de Fener Bulevard, el comú d’Andorra la Vella i la mateixa associació de comerciants van engegar un projecte per convertir el carrer en l’avinguda de les estrelles d’Andorra, com la coneguda avenue of stars de Hollywood.



El comú vol promoure aquesta iniciativa reconeixent públicament la trajectòria artística de persones vinculades amb la parròquia i amb Andorra. «La intenció és que a la llarga s’acabi rebatejant com el bulevard de les estrelles», va reconèixer la cònsol major, Conxita Marsol, tal com recull l’ANA. Segons la màxima mandatària del comú, la idea és que cada any s’introdueixin sis o set estrelles noves.

De cara a les noves personalitats que puguin acompanyar l’estrella de Despres, Marsol va indicar que ja estan tancats Toni Bou, Jorge Lorenzo i Albert Llovera i s’està plantejant la possibilitat d’incloure l’estrella Marc Màrquez. Tot plegat aprofitant que enguany Andorra la Vella és la capital del motor. Tot i això, la intenció és que de cara a l’any que ve s’incorporin personalitats relacionades amb Andorra o que visitin la capital, sense tenir una relació directa amb el motor.

«No podria considerar-ho un revulsiu, però és important promocionar el nostre carrer i crec que aquesta fórmula és una bona manera», va dir el president de l’associació de comerciants de Fener Bulevard, Joan Babot. «És un reconeixement de tota una ciutat i estic molt agraït i és tot un honor», va expressar el gran protagonista després de descobrir la nova placa que porta el seu nou i la seva firma. El mateix pilot va voler elogiar al país i va indicar que s’hi viu molt bé, «és el lloc ideal per mi».

La iniciativa està costejada entre el comú i l’associació de comerciants i la placa de les estrelles ha estat dissenyada per l’artista Nerea Aixàs.