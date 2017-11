Es constitueix l’associació de la Ruta del Ferro als Pirineus

La xarxa transnacional de la Ruta del Ferro als Pirineus es va constituïr formalment com a associació el dimarts passat, en la trobada celebrada al Consell de Diputats de Donostia. La nova entitat està integrada per 11 institucions que representen divuit recursos culturals associats amb el món del ferro d’Andorra, País Basc (Biscaia), França (Nova Aquitània), i Catalunya.

D’aquesta manera, el projecte de la xarxa transnacional de la Ruta del Ferro als Pirineus pren un nou impuls després que aquest any el ministeri de Cultura Joventut i Esports ha reactivat la iniciativa, que havia quedat aturada per decisió unànime dels socis des de l’any 2011. En un primer moment els esforços s’han concentrat en reprendre els contactes amb els titulars dels recursos i de les institucions que havien recolzat el projecte inicial. Així doncs, en la primera sessió general celebrada al Palau Foral de Donostia el febrer passat, els integrants de la xarxa van decidir reprendre el projecte que integra el marc, encara vigent, que havia estat reconegut per l’Institut europeu dels itineraris culturals.

Document refet

Des de llavors, s’ha refet el document dels estatuts de la Ruta del Ferro als Pirineus i, alternativament, cada soci ha tramitat l’adopció del text definitiu pels seus òrgans competents. Aquesta ronda iniciada a Andorra pel comú d’Ordino i el Govern va concloure dimarts al Consell de Diputats de Donostia, donant així per acabada la constitució legal de l’associació.

La coordinació andorrana ha elaborat una proposta de pla d’acció pel període 2017-2020 per donar continuïtat i ampliar la política de difusió acordada al febrer del 2017. La proposta serà debatuda durant la primera Assemblea General que se celebrarà a Nay (Aquitània) el 13 i 14 de desembre.

Al marge dels punts inherents a la implementació del funcionament de l’associació previst pels estatuts, els objectius essencials d’aquesta sessió són escollir les accions destinades a conferir una nova visibilitat a la Ruta europea, i la creació d’un comitè científic internacional, que haurà de definir els criteris aplicables a la necessària ampliació de la xarxa del ferro a nous socis entre els quals, a Andorra, hi ha l’itinerari siderúrgic de la vall del Madriu-Perafita-Claror en curs d’elaboració. El plantejament global del pla d’acció és doble. Es tracta d’elaborar uns productes culturals per atraure els visitants exteriors i, alhora, d’apropar la ruta a les poblacions locals.

Paral·lelament, sota els auspicis del Consell d’Europa i de l’Institut de Luxemburg, la Ruta del Ferro als Pirineus va assistir al 7è Fòrum consultiu dels itineraris culturals del Consell d’Europa, ha participat també en les jornades temàtiques i en l’exposició organitzada a Lucca (Itàlia) per celebrar el trentè aniversari dels itineraris europeus.