Detinguda la dona implicada en l'accident mortal

La policia ha detingut la dona implicada a l'accident mortal d'aquest dijous a la tarda, a la carretera que uneix la Massana i Ordino. Es tracta d'una dona resident de 56 anys que conduïa un turisme 4x4 Volvo, i que per causes que encara s'estan investigant va impactar frontalment amb una camioneta 'pick up' 4x4 Ford Ranger. Hi viatjaven cinc persones, obrers que havien finalitzat la seva jornada de treball, i el conductor va perdre la vida. Era un resident de 55 anys.

Aquest divendres al matí ha estat traslladada a les dependències de la policia la dona implicada en l'accident mortal d'aquest dijous, pels volts de les 18 hores. L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 7,580 a la CG-3, entre Ordino i la Massana. La dona va resultar ferida en l'accident i va ser traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li va fer la lectura verbal dels drets, per procedir a la seva detenció pels presumptes delictes d'homicidi i lesions per imprudència greu. Ha estat quan se li ha donat l'alta aquest divendres al matí quan s'ha fet efectiva la detenció per part del cos, tal com informa l'ANA.

La dona conduïa un vehicle 4x4 Volvo amb matricula andorrana quan, per causes que encara es desconeixen, va impactar de manera frontal amb una camioneta 'pick up' Ford també amb matrícula andorrana. És una zona entre Ordino i la Massana on, en sentit ascendent, hi ha doble carril. A la 'pick up' viatjaven cinc homes, obrers de la construcció que havien finalitzat la seva jornada laboral. El conductor, resident de 55 anys, va perdre la vida a l'acte. La resta, residents de 59, 59, 58 i 20 anys, van resultar ferits. Aquest darrer va ser traslladat a Barcelona a causa de les ferides greus que va patir.

La policia, concretament agents del grup d'Investigació d'Accidents de Trànsit, continua investigant la causa dels fets.

Segon accident mortal al mateix punt en poc més de sis mesos

Aquesta zona de doble carril sortint de la Massana ja va ser l'escenari d'un accident mortal el passat 22 d'abril. Concretament va pedre la vida un motorista de 31 anys, veí d'Ordino, sense que altres vehicles s'hi veiessin implicats.