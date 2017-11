Prova com a preparació del Ral·li de Montecarlo històric

L’Andorra Winter Rally es disputarà el 17 de desembre i tot fa indicar que les inscripcions es completaran en la data límit, sis dies abans. Si es compleixen les expectatives seran 60 els vehicles que hi prendran part, i alguns dels quals hi participaran per preparar una cita mítica com és el Ral·li de Montecarlo històric, que es desenvoluparà del 22 al 28 de gener de l’any vinent.



Dels que ja estan apuntats, destaquen equips importants de l’especialitat, com el Seat Coches históricos. Aterren amb noms destacats com Salvador Cañellas-Daniel Ferrater (Seat 124 Especial 1800), Manuel Cortés-Eloi Alsina (Seat 127) i Joan Dalmau-Carles Jiménez (Seat 1430). També hi haurà la presència d’altres importants com David Nogareda-Sergi Giralt (Porsche 911 S), Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 924), Francesc Gutiérrez-Anna Vives (Opel Ascona 400), Carles i Guillem Santacreu (Opel Ascona 2000 SR), José Manuel López-Gerard Ferrer (Volkswagen Golf GTI), Kim Vilatarsana-Joan Codinachs (Renault 5 Copa Torbo), Juli Ureña-Angel Iraberri (Seat 1430), Martín Arroyo-Laureano Canales (Opel Ascona 2000 SR), Jordi Pons-Jéssica Nebra (BMW 2002) i Gerard Massanas-Marta Camprubí (Seat 127).

Membres del Seat Coches Históricos prendran part a la cita, que tindrà lloc el pròxim 17 de desembre

La prova, organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra, té la sortida i arribada a Ordino i compta amb un recorregut de 56 quilòmetres sobre neu i gel amb carretera tancada. Les previsions meteorològiques és que tot el recorregut es pugui realitzar en aquestes característiques. Són admesos els automòbils clàssics de les categories Legend, Original i Integrale (4x4), i cadascuna d’aquestes categories dividida en dos grups.



La primera edició de l’Andorra Winter Rally va disputar-se el 2014 i van imposar-se els francesos Henri Trautmann-Joel Fritz (Lancia Beta HPE 2000). El 2015 i 2016 va tenir els mateixos campions, els catalans Carles Fortuny-Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé). El copilot, aquesta vegada farà equip amb Joan Dalmau en el Seat Coches Históricos.