Catifa vermella a Andorra la Vella per als campions de la temporada

Tot el món del motociclisme mundial estarà dos dies fixat en Andorra la Vella amb l’aterrage de la plana major de la Federació Motociclista Internacional (FIM) i de tots els campions de la temporada. Al Principat es prendran decisions de cara a l’any vinent en els diferents campionats i els guanyadors rebran el premi que els acredita com els millors de la seva disciplina.



El Centre de Congressos de la capital alberga avui l’assemblea de l’ens mundial, amb la participació d’uns 250 assistents que representen 113 federacions motociclistes nacionals. La cònsol major, Conxita Marsol; i Gilbert Saboya, ministre d’Economia i Innovació, rebran als presents a les 9.00 hores. En aquest congrès es posaran sobre la taula diferents temes, així com la confirmació dels calendaris de la pròxima campanya. Entre aquests està el del Campionat del Món de trial, amb Sant Julià de Lòria com a protagonista. Després que en el primer calendari provisional que va sortir a la llum no estigués el Gran Premi d’Andorra, van saltar les alarmes i les diferents parts implicades van treballar per arribar a un acord amb el nou promotor que s’encarrega de l’organització i confecció del calendari. Finalment aquest va arribar i com és habitual, les estrelles d’aquesta disciplina tornaran a la parròquia per mostrar totes les seves aptituds de cara al títol mundial. Les dates acordades són el 16 i 17 de juny i avui mateix es ratificarà.

La confirmació del GP d’Andorra a Sant Julià de Lòria del Campionat del Món de trial es produirà avui

Demà serà un dia intens, amb tot d’actes programats. De les 15.00 a les 17.00 hores a la sala Consòrcia del Centre de Congressos es portarà a terme una sessió d’autògrafs per al públic que s’hi acosti, amb l’entrega d’un llibre commemoratiu amb les fotografies de la quarantena de campions de totes les disciplines que es troben sota el paraigües de la FIM. Els pilots estamparan la seva signatura a qui els hi ho demani. Un cop finalitzat, a la glorieta del Poblet de Nadal ubicat a la Plaça del Poble, els més joves podran participar en una caça a alguns campions del món, amb la possibilitat de guanyar material signats per ells. Aquests són actes diferents als habituals de les edicions anteriors de la prèvia de l’entrega de premis, sempre tot molt més institucional.



El plat fort són els FIM Awards 2017, al Parkhotel. De les 19.30 a les 20.00 hores els convidats passaran per la catifa vermella i el photocall, i a continuació ho faran els pilots campions. El sopar de gala el seguirà fins a les 22.00 hores, quan començarà l’entrega de premis als guanyadors de la temporada, a més de repartir-se altres guardons com el de seguretat, joc net, medi ambient i femení. L’acte reunirà a 460 convidats entre representants de les federacions motociclistes nacionals, patrocinadors i autoritats del Principat.

Reunió de la junta de la FIM

Com a prèvia de l’assemblea, la junta directiva de la FIM va reunir-se a la capital andorrana en la seva quarta reunió de l’any. El president de l’ens internacional, Vito Ippolito, va actualitzar el consell sobre el procés de consulta del concepte de regions i diferents mesures per millorar l’efectivitat operativa de la federació que dirigeix. El president del comitè de la junta de planificació estratègica, Jorgen Bitsch, va presentar els resultats de l’enquesta de seguiment de les federacions nacionals respecte als serveis que els dona, les prioritats que tenen i els plans de futur, amb l’educció i la comunicació com a principals focus d’interès.



Els presidents de les sis federacions continentals van presentar els informes d’administració sobre els tres pilars estratègics de la gestió de la FIM: esports, programes més enllà de l’esport i fer de la FIM una organització més moderna. També es va posar sobre la taula la situació actual i la salut d’algunes disciplines, com el supermoto, enduro, trial, x-trial, speedway, ice speedway i freestyle MX; i van aprovar la creació de l’Speedway de les Nacions, que s’haurà de ratificar a l’assemblea d’avui. La directiva també va aprovar diferents canvis en el codi mèdic de la FIM i va presentar el pronòstic financer de final d’any. El 2018 iniciarà una important campanya de sensibilització de seguretat vial.