Els diners de les bosses del súper no es destinen al medi ambient

Els entre 10 i 15 cèntims que cal pagar per obtenir una bossa de plàstic a una gran superfície d’Andorra des d’ahir no es destinen a cap fons especial en benefici del medi ambient, sinó que acaben a les caixes dels comerços. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va explicar a aquest rotatiu que «la finalitat principal no és cobrar les bosses, sinó que l’objectiu és que tingui un efecte dissuasiu i que tu hi vagis amb un altre element. Hi ha moltes alternatives i des de Govern s’han distribuït bosses reutilitzables». A més, va afegir, «pots anar amb el cabàs, amb una cistella i el que s’ha de fer és no utilitzar la bossa».



Aquesta manera de procedir és diferent de la que va marcar el primer reglament aprovat el 2012 per lluitar contra l’ús de les bosses plàstiques. En aquell moment es va anunciar que tot i que serien els comerços els encarregats de recaptar els dos cèntims que aleshores establia la llei, els diners es revertirien en campanyes de foment del comerç al país.

Canvis

«S’ha augmentat el preu perquè s’ha vist que el primer decret del 2012 no havia tingut molts efectes. La gent es va acostumar a tornar a posar els cèntims que valia la bossa i, per tant, ara s’ha fet una pujada important per frenar-ne la compra», va explicar Calvó.

Per la seva banda, el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, va afegir ahir al respecte que «el preu que ara s’està fixant a tots els països europeus va entre 10 i 20 cèntims, per aquest motiu s’ha triat aquesta quantitat, que és la que s’ha estudiat que frena el consumidor a l’hora de demanar la bossa».



Una altra novetat que acompanya el reglament d’aquest any, aprovat fa sis mesos però que va entrar en vigor ahir, és «l’obligació de retular un missatge de prevenció sobre la bossa perquè digui que no s’ha de comprar ni generar residus», va anunciar la ministra. «Des que es va aprovar, s’obliga als centres comercials de tenir a la caixa una etiqueta per informar que calia cobrar les bosses» i el preu d’aquestes, va assenyalar Rossell.

Sílvia Calvó: «El decret de 2012 no va tenir molts efectes, la gent es va acostumar a tornar a posar els cèntims que valia la bossa»

Reaccions

La gerent de Vendes d’Alimentació del supermercat de Pyrénees, Maite Macian, va explicar ahir als mitjans de comunicació com s’estaven adaptant a l’entrada en vigor de la normativa: «Ja hi ha molts clients que venen amb la seva bossa. Sí que m’he acostat a veure les reaccions a les caixes i un client deia que li semblava malament perquè nosaltres li embossàvem molt bé i ara ja no serà el mateix».



Respecte a la conscienciació de la societat sobre la normativa, Rossell va considerar que «hi ha de tot». «Hi haurà gent que estarà informada però d’altres sorpresos per la mesura», va aclarir.

Per la seva banda, Macian també va valorar la part positiva de la nova situació: «La finalitat de la mesura és bona i intentarem adaptar-nos tot i que nosaltres ens estem plantejant fins i tot canviar el model de les caixes».



Algunes mesures a les què obliga la llei i que exigeixen canvis en l’operativa usual dels treballadors el supermercat són, per exemple, que cal tenir les bosses fora de la vista del client i que «els establiments no poden donar tantes bosses com demani el consumidor, caldrà adaptar-se al volum de la compra», va assenyalar el director general de Medi Ambient. La mesura contra les bosses de plàstic més lleugeres, de menys de 50 micres, coincideix amb la Setmana Europea de Reducció de Residus.

Marc Rossell: «Estem reciclant uns percentatges de vidre i cartró superiors a la mitjana europea, però el d’envassos és petit»

Petit comerç



Marc Rossell va explicar que el petit comerç estarà exempt de complir al peu de la lletra la normativa que va entrar en vigor ahir fins a l’inici de 2019. El reglament conté una disposició transitòria per a aquest cas, ja que els petits comerciants tenen més dificultats per exhaurir els estocs de bosses sense les característiques normatives. «Permetrem que utilitzin les que tenen però les hauran de cobrar igualment a un mínim de 15 cèntims», va afirmar.

Residus

«L’objectiu és que tothom tingui la seva bossa reutilitzable per anar a comprar. Cal pensar que estem reciclant uns percentatges de vidre i cartró molt més elevats i superiors a nivell europeu, però el percentatge de reciclatge dels envassos i plàstics encara és molt petit. El que cal és una actuació de prevenció, de no generar aquest residu. La bossa de plàstic que té una durada d’utilització molt curta ha de reforçar la voluntat per utilitzar un altre mitjà», va explicar Rossell.

De fet, el preu de les bosses varia en funció del percentatge de material reciclat amb què estiguin fabricades. Des d’ahir, les bosses amb més del 80% de materials reutilitzats costen 10 cèntims i les que no arribin a aquesta proporció, 15 cèntims.