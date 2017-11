50 propostes diferents per a celebrar les Festes

Ahir es va presentar la 14a edició d’El Món Màgic de les Muntanyes, la programació nadalenca de la Seu d’Urgell que engloba unes 50 activitats diferents i per a totes les edats per celebrar el Nadal a la capital alturgellenca. Així ho van explicar l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i la tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font.



En aquesta presentació, Batalla va explicar que El Món Màgic de les Muntanyes és «una aposta que va iniciar l’Ajuntament l’any 2003, i que ha quedat consolidada al llarg d’aquestes catorze edicions, assolint els seus objectius». L’èxit d’aquesta programació nadalenca rau, en paraules del propi alcalde urgellenc en «el seu relat autòcton pirinenc urgellenc, que té amb els minairons i el Tió de la Freita, personatges màgics del Pirineu, com elements centrals que la fan singular».



En aquest sentit, Batalla va remarcar que El Món Màgic de les Muntanyes també és un reclam turístic per la ciutat: «la Seu d’Urgell esdevé un claríssim referent de les festes de Nadal al nostre país, ja que fa viure les Festes no només a les famílies de la Seu i comarca sinó també a totes aquelles persones que ens visiten durant aquestes dates».



El tret de sortida de El Món Màgic de les Muntanyes tindrà lloc el dissabte 2 desembre, amb la cercavila inaugural que protagonitzaran els Diables de l’Alt Urgell que s’iniciarà a les 19.00 des de la Biblioteca Sant Agustí, que recorrerà tot el carrer Major, fins arribar a la plaça dels Oms. Allà, tindrà lloc, a les 19.30, la projecció d’un mapping a la façana de la catedral. La cerimònia de l’encesa de llums finalitzarà amb un castell de focs.



De les 50 activitats previstes en aquesta programació nadalenca que finalitza el 6 de gener, festivitat de Reis, val a dir que n’hi ha 10 de culturals, 20 per al públic infantil i familiar, 4 comercials (mercats i fires de Nadal), 2 d’esportives i 12 per a tots els púbics.

Com a novetats més destacades enguany hi trobem les rutes dels tions màgics: hi haurà 9 tions grans, repartits tant pel centre històric com per l’Eixample de la Seu d’Urgell.