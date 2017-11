L’ANC omple dos autocars per a la manifestació a Brussel·les

L’ANC Alt Urgell, amb el suport d’Òmnium Alt Urgell, va anunciar ahir que ja ha omplert dos autocars, un d’ells de dos pisos, per al viatge que organitzen d’aquí a dues setmanes per participar a la manifestació sobiranista davant la Comissió Europea, prevista per al 7 de desembre a Brussel·les.

L’entitat alturgellenca va explicar que ja van haver de tancar les inscripcions, amb unes 140 persones apuntades, tant de l’Alt Urgell com de la Noguera, pel fet que des de Brussel·les els van informar que els hotels de la capital belga estan complets per a aquelles dates. Les associacions sobiranistes calculen que a la manifestació s’hi desplaçaran un mínim de 50.000 catalans, mentre que l’oferta hotelera de la ciutat és de 18.000 persones, informa Ràdio Seu.