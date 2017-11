Esteve Vidal, candidat per ser secretari general de DA

Demòcrates per Andorra (DA) celebrarà dijous vinent un congrés extraordinari per renovar l’executiva. Segons fonts del partit consultades, hi ha diversos noms sobre la taula per començar els canvis interns. Un dels més importants és l’actual secretari d’Organització del partit, Esteve Vidal, que ha presentat candidatura per ocupar el càrrec de secretari general. D’aquesta manera, Vidal substituiria el també ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, que deixa el càrrec per la dificultat de compaginar les funcions del partit amb les del Govern. De la mateixa manera, el càrrec que fins ara ostenta Vidal l’ocuparà a partir del 30 de novembre l’exministra d’Educació Roser Suñé.

Pel que fa a la presidència del partit, se li ha ofert a l’actual president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, però l’ha rebutjat. Caldrà, per tant, veure quin nom s’ofereix per liderar el partit en substitució de Carles Torralba. En tot cas, no serà fins dijous vinent que els militants votaran els noms de la nova executiva demòcrata.



Entre els canvis a les files del partit taronja també s’espera el més rellevant de cara a principis de l’any vinent: el substitut de Toni Martí. Una decisió que no només s’està duent a terme a DA. Liberals d’Andorra també està immers aquests dies en l’elecció del nou cap de llista per a les properes eleccions generals. En el cas dels liberals, els candidats tenen fins el 8 de desembre per presentar-se. Després, els qui compleixin els requisits seran votats per la militància en un congrés extraordinari.