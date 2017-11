Un foraster encén els llums

«Bona tarda illa Carlemany». A l’estil d’El Foraster és com l’actor català Quim Masferrer va saludar a la multitud que es va aplegar ahir al centre comercial d’Escaldes-Engordany per veure l’encesa dels llums de Nadal. Unes 4.500 persones, segons illa Carlemany, van veure en directe l’encesa de les tires de bombetes que adornen tot el sostre de la gran superfície.



Masferrer va agrair que apostessin per ell per fer de mestre de cerimònies del moment i va voler que l’encesa de llums fos compartida amb tota la gent, de manera que va fer un petit Foraster movent-se entre els passadissos de l’illa Carlemany. Durant aquesta estona, va tenir temps de conèixer, entre altres, a la Lourdes, una senyora que es gasta més de 2.000 euros a l’any a l’illa; el Muntaner, un senyor que no ha volgut dir el seu nom de pila perquè ha dit que li podia portar problemes; l’Alícia i l’Eva, mare i filla, aquesta última vivint a Andorra i que havia convidat especialment a la mare a venir de Barcelona per assistir a l’acte, o el Rubén, guàrdia de seguretat de l’illa Carlemany i que ha demanat a la gent que faci més cas.



L’actor va confessat que no li havien encarregat mai fer una encesa de llums de Nadal i que, quan li van proposar, amb broma, els hi va dir que truquessin a un electricista. En declaracions als mitjans de comunicació, Masferrer va explicar que li agrada visitar Andorra, que hi ha actuat diverses vegades, a més de gravar-hi un programa d’El Foraster, i va dir que «pels que som de baix, venir aquí té un punt molt exòtic; la duana fa que sigui molt exòtic tot plegat».



Abans de fer el compte enrere per l’encesa de les llums, Masferrer va desitjar bon Nadal a tot el públic i es va acomiadar de la mateixa manera que ho fa en el seu programa, amb la tradicional frase «gent de l’illa Carlemany, sou molt bona gent». Prèviament, per fer encara més festiva la tarda, el centre comercial va repartir coca i xocolata desfeta per berenar. Els infants, a més, van gaudir de la visita de l’Andi, el Piolet i la Violeta, els personatges del Club Piolet.